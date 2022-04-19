نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السوفليه سهل ولذيذ في البيت خطوة بخطوة في المقال التالي

توجد العديد من اصناف الحلويات حول العالم وتختلف مكوناتها وشكلها باختلاف الثقافات. وتعتبر من اصناف الطعام المحببة جدا لدي الجميع وخاصة الاطفال. والسوفيله هو نوع من الحلويات الكريميه والخفيفة التي يحبها الجميع وهو عبارة عن طبق من العجين المخبوز في الفرن. يمكن ان يقدم كمقبلات او كحلويات وفي هذا المقال سنقدم لكم طرق تحضير السوفليه بعدة طرق مختلفة. السوفليه الاصلية المكونات اثنتا عشرة حبة من بسكويت الشوكولاتة.

مغلف من كريمة الخفق.

نصف علبة من القشطة.

كوب من الحليب. طريقة التحضير وضع حبات البسكويت في ابريق الخلاط الكهربائي.

اضافة كل من الحليب وكريمة الخفق والقشطة.

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

سكب الخليط في اكواب السوفيله ثم ادخالها الي الفرن لمدة خمس عشرة دقيقة.

اخراج السوفليه من الفرن ورشة بالسكر الناعم وتقديمه. سوفليه بالنوتيلا المكونات بيضتان كبيرتان.

أربع ملاعق كبيرة من شوكولاتة النوتيلا.

احضار أربع ملاعق كبيرة من الطحين الابيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من الزبدة النباتية المذابة حسب الحاجة.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

نصف كوب من المكسرات المشكلة المحمصة. طريقة التحضير نقوم بوضع البيض والفانيلا السائلة في وعاء متوسط الحجم وخفقهم بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات وتظهر فقاعات في الخليط.

وضع الزبدة المذابة في قدر مناسب ووضعها على نار هادئة حتى تذوب بشكل كامل ثم اضافة شوكولاتة النوتيلا والاستمرار في التحريك حتى تتداخل النوتيلا مع الزبدة.

اضافة خليط البيض الي خليط الشوكولاتة والزبدة مع الاستمرار بالخفق السريع.

نقوم بإضافة الطحين الابيض المنخول الي الخليط السابق مع الخفق المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

دهن القوالب المخصصة بالسوفليه بالزبدة المذابة او الزيت النباتي حسب الرغبة ثم سكب الخليط فيه بشكل متساو.

ادخال قوالب السوفليه الي الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية بحيث يكون مشتعلا من الاسفل فقط ولمدة خمس الي سبع دقائق حتى ينضج بشكل تام.

وضع المكسرات على وجه السوفليه وتقديمه ساخنا. سوفليه بالجبنة بالميكرويف المكونات أربع بيضات متوسطة الحجم مفصولة الصفار عن البياض.

ملعقتان كبيرتان من الطحين.

ثلثا كوب من الحليب السائل.

احضار ثلثا كوب من جبنة بارميزان المبشورة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

رشة من الفلفل الوردي.

زيت للدهن. طريقة التحضير خلط الطحين مع الحليب خلطا جيدا في وعاء كبير الحجم خاص بالميكرويف.

وضع الصوص بداخل الميكرويف لمدة ثلاث دقائق وتفقده مع تحريكه بعد دقيقة ونصف.

ترك الصوص يبرد ثم اضافة صفار البيض والجبنة والثوم والفلفل الوردي مع تحريكهم حتى يقسي الخليط قليلا.

خفق بياض البيض معا في وعاء صغير ثم صب الخليط فوق المكونات السابقة. سوفليه النوتيلا بالميكرويف المكونات ربع كوب من الطحين.

احضار ربع كوب من السكر الابيض.

مخفوق بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو والنوتيلا او اي نوع اخر من الشوكولاتة بالبندق والحليب والزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بخلط الطحين والسكر والبيضة والكاكاو والحليب والشوكولاتة والزيت معا في وعاء متوسط الحجم حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

صب الخليط في كاسات حرارية ووضعها بالميكرويف لمدة تتراوح من تسعين ثانية الي ثلاث دقائق (من الممكن تزيينها بطبقة من الايس كريم. عمر شويل - جدة طريقة عمل السوفليه سهل ولذيذ في البيت خطوة بخطوة - ثقفني

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