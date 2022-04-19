طريقة عمل الحنيذ السعودي باللحم حضريه بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الحنيذ السعودي، تعتبر أكلت الحنيذ السعودي من الأكلات العربية المشهورة في أغلب الوطن العربي لمذاقها اللذيذ والمميز، حيث يتميز المطبخ السعودي بكثير من الأكلات الشهية التي يحبها الكبير والصغير، ويعتبر أيضًا المطبخ السعودي من أشهر المطابخ بتميز أكلاته التي انتشرت في كثير من الدول العربية وشمال أفريقيا والخليج العربي لتمتعها بأطيب مذاق، فتعد أكلات الحنيذ والكبسة من أشهرها، فهم يقدمان في الولائم والعزائم الكبرى والتجمعات العائلية، سنقوم اليوم في هذا المقال بشرح طريقة عمل الحنيذ السعودي بأسهل الخطوات تابعونا.

طريقة عمل الحنيذ السعودي

المقادير

واحد كوب أرز فاخر.

كيلو من اللحم المقطع مكعبات.

ورقتين من ورق اللورا.

1 معلقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

2 جزر مبشور.

4 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 حبة من الفلفل الرومي الأخضر.

قليل من الملح.

4 كوب من مرقة اللحم.

مقدار 4 حبات من القرنفل المطحون.

نصف كوب من اللوز.

4 حبات من الحبهان.

قليل من الفلفل الأسود حبوب.

طريقة التحضير

نحضر إناء ونقوم بنقع الأرز فيه بكمية مناسبة من الماء.

نقوم بإحضار المطحنة ونقوم بوضع كل التوابل وطحنها.

نضع التوابل في وعاء ونضع عليها كوب من الماء الفاتر.

ثم نضيف قليل من الملح، ونقلب كل المكونات حتى تتجانس.

نحضر قطع اللحم في إناء ونضع عليها التوابل ونخلطهم جيداً.

نضع اللحم في إناء الضغط على النار ونتركه حتى ينضج.

نرفع اللحم من على النار.

نحضر إناء ونضع فيه باقي كمية الزيت ونضيف إليه المرق، ونتركه حتي يغلي.

نضيف الأرز على المرق بعد غليانه جيدًا.

بعد غليان المرقة بالأرز نضيف إليه الجزر المبشور والملح والفلفل الرومي المقطع.

نترك كل المكونات حتى تمام النضج.

بعد غليان مرق الدجاج، نضيف الأرز إلى المرق، ويُترك حتى الغليان.

الآن نحضر طبق التقديم ونقوم بوضع الأرز، ونقوم بوضع قطع اللحم عليه، ونزينه باللوز.

الآن قد أصبح طبق الحنيذ جاهز للتقديم، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم طريقة تحضير الحنيذ السعودي بشكل سهل، ولمزيد من الوصفات نرجو ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت، دمتم في حفظ الله.