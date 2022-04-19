أعراض تنذر بالإصابة بمرض السرطان يمكنك اكتشافها بنفسك

يعتبر مرض السرطان من أهم أسباب الوفاة سنويا حول العالم ورغم التطورات العلمية الهائلة لكن يجد العلماء صعوبة كبيرة في تشخيص مرض السرطان ويعتبر التشخيص المبكر هو العامل الأهم في القضاء علي المرض ونقدم هنا ملف كامل عن كل ما يخص مرض السرطان من حيث الأسباب والأعراض التي تساعد في الاكتشاف المبكر للمرض وكذلك الأطعمة المفيدة والضارة لمريض السرطان .

أسباب مرض السرطان

لا يوجد سبب معين للإصابة بالأورام السرطانية ولكن هناك أشياء ترفع أو تزيد معدل الإصابة بهذا المرض مثل التدخين وتناول الوجبات السريعة تعرض بعض الأفراد للكوارث أو المصائب التي تعمل علي تدمير الجهاز المناعي وتزيد من تعرض الفرد للإصابة بالأمراض السرطانية وقد تكون الإصابة بالمرض له علاقة ببعض العوامل الوراثية .

أعراض تشير إلي الإصابة بالسرطان

تغير لون البشرة فظهور بقع داكنة علي البشرة أو تغير لون مكان معين قد يشير إلي الإصابة بسرطان الجلد .

السعال المتكرر إذا كنت غير مدخن وغير مصاب بالبرد ولديك سعال شديد فهذا عارض للسرطان .

تغيرات في الثدي أو حدوث تشوه مفاجئ في الثدي أو وجود تورم أو احمرار أو تغير في الحلمة أو سمكها أو دخول الحلمة إلي الداخل أو أفزاز بعض المواد من الثدي .

انتفاخ البطن المتكرر والمستمر .

مشكلة التبول وخاصة في فترة الشيخوخة تعتبر مؤشر لسرطان البروستاتا .

وجود دم في البراز .

تغير في شكل الخصيتين مثل الانتفاخ والتورم .

فقدان الوزن دون الخضوع لحمية غذائية معينة .

ارتفاع في درجة الحرارة متكرر ولا ينخفض بالأدوية .

وجود ورم في جزء معين ويزداد في الحجم بشكل سريع .

الإمساك لفترات طويلة .

الغذاء الصحي لمريض السرطان

تناول 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميا .

الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية غير المحلاة .

تناول كمية مناسبة من البروتينات يوميا .

تناول 3 وجبات يوميا والتركيز علي أهمية وجبة الإفطار والغداء وتناول وجبة عشاء خفيفة .

الإكثار من الخضروات الورقية .

البرتقال والكيوي والخوخ والمانجو .

استعمال زيت الزيتون في الطهي والسلطة .

تناول الحبوب الكاملة .

أغذية ممنوعة لمرضي السرطان