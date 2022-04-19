كريم لبان الذكر والنشا أقوي كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعد كريم لبان الذكر والنشا ، من أفضل الكريمات الطبيعية لأنه يحتوى علي مواد تعيد الحيوية والنضارة للوجه، لأن هذا الكريم يساعد في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والكلف، لذا تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة لتفتيح البشرة والحصول على نفس نتائج الكريمات الجاهزة، فهو كريم طبيعي خالي من أي مكونات كيميائية ضارة قد تضر البشرة أو تسبب لها أي أذي، ومن خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة ومتواجدة داخل كل منزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل كريم لبان الذكر والنشا بالمنزل لبشرة صافية وبيضاء وخالية من التجاعيد.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا

يتكون الكريم من بعض المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والتفتيح وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا أقوى كولاجين طبيعي للبشرة بخطوات سهلة هي كما يلي:-

أولاً نقوم بإحضار ملعقة من لبان الذكر في كوب الماء المغلي، ثم نغطي الخليط ونتركه منقوع لمدة يوم كامل حتى يصبح مثل الحليب. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بخلطهم على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين حتى يختلطوا مع بعضهما البعض جيداً. نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة حتي نتخلص من الشوائب ونحصل على الماء فقط. ثم نضع الماء في وعاء قابل للطهي، ثم نضيف إليه النشا ونمزج المكونات بشكل جيد حتي يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على حمام مائي ساخن ونقلب باستمرار حتي يصبح قوام الخليط ثقيل. نضع الخليط في طبق آخر حتي يبرد قليلاً ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من الفازلين ونمزج المكونات بشكل جيد حتي تتجانس تماماً. ثم نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونقلب المكونات مرة أخرى حتي تتجانس جميع المكونات. يحفظ الكريم داخل عبوة نظيفة ومحكمة الغلق ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة استخدام الكريم على البشرة