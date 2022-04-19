سر مفعول..كريم الفازلين والقرنفل السحري: لتبييض البشرة والجسم كله وتحدي2022

حيث يعد كريم الفازلين والقرنفل السحري ، من اهم الكريمات التي تعمل بشكل فوري علي تبييض البشرة في اقل وقت ممكن، حيث تتكون من مكون رائع للغاية في تنظيف البشرة وتفتيحها بكل سهولة من اول استخدام للخليط الرهيب، الذي يعمل علي تفتيح وتبييض البشرة بشكل ملحوظ دون استخدام اي كريمات ضارة بالبشرة، ويمكن استخدام الخليط ايضا لتبييض الجسم كل نظرا لانهو يحتوي علي مكونات طبيعية وفعالة جدا في تبييض البشرة والجسم، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل السحري لتفتيح الفوري للبشرة2022.

مكونات عمل كريم الفازلين والقرنفل السحري لتفتيح وتبييض البشرة فوري

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها في عمل الخليط الرهيب في التفتيح وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من الفازلين.

معلقة ونصف من زيت جنين القمح.

معلقتين من القرنفل.

معلقة كبيرة من النشا.

ماء ورد علي حسب الخليط.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الان ابسط طريقة لتحضير الخليط الرهيب في المنزل والحصول علي افضل نتائج من التفتيح بفضل الله وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة الفازلين والقرنفل والنشا ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم زيت جنين القمح ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف ماء الورد بتدريج ونخلط جميع المكونات بشكل جيد حتي يصبح خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا لكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مشرقة للغاية دون اي تعب وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح خالية من اي كريمات او غبار.

ثم نضع طبقة متساوية من الخليط علي الوجه حتي نغطي جميع اجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10دقائق الي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع للحصول علي افضل نتائج بفضل الله من التفتيح والتبييض الفوري.

فوائد كريم الفازلين والقرنفل السحري لتبييض البشرة من اول استخدام فوري

سوف نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بكريم الفازلين والقرنفل السحري لتبييض البشرة وكيفية الاستفادة من الخليط بطريقة صحيحة وهي كما يأتي:-