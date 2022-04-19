طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها مثل المطاعم بطعمها المميز وقوامها المظبوط

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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها من أكثر الوصفات التي يعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير، فهي من الوجبات اللذيذة و المميزة جدًا، فهي من الوجبات الرئيسية و التي تحرص على تحضيرها وتقديمها دائما في وجبة الغذاء، كما يتم تحضيرها أيضاً في المناسبات و التجمعات فهي من الوجبات الشهية جداً، ولكن تظل جميع الأمهات و السيدات يبحثون عن الطريقة الأصلية و الصحيحة لتحضيرها حيث هناك الكثير من النساء الذين لا يستطيعون تحضيرها بطريقة المضبوطة ودايما تفشل معهم، ولذلك سنقدم لكم كافة أسرار تحضير المكرونة بالبشاميل. مقادير المكرونة بالبشاميل كيس مكرونة أقلام. صوص البشاميل: 2 مكعب من الزبدة.

3 أكواب من الحليب.

4 معالق كبيرة من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من السكر.

جبنة موزاريلا. للحمة المفرومة: نصف كيلو لحمة مفرومة.

2 بصل مفروم.

رشة جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين معجون صلصة.

ربع كوب ماء ساخن. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل في البداية يملأ إناء كبير بالماء ونضيف داخل الماء رشة من الملح و الفلفل الأسود.

بعد ذلك نترك الماء حتى تغلى ثم نقوم بوضع المكرونة في الماء المغلي لمدة 9 دقائق يتم تسويتها ¾ سوي.

ثم نصفي ماء المكرونة ونتركها على جنب.

بعد ذلك نقوم بتحضير عصاج اللحمة نضع في وعاء كبير القليل من الزيت وعندما يسخن نضع البصل المفروم و نقلبه حتى يذبل.

ثم نضيف اللحم المفروم نشوح اللحمة مع البصل على نار متوسطة حتى يتغير لونها ويصبح بني.

نضيف ملعقتين من معجون الطماطم ورشة جوز الطيب و الملح والفلفل الأسود و ربع كوب من الماء الساخن.

نترك اللحمة المفرومة حتى تتعصج و تتشرب السوائل.

بعد ذلك نقوم بتحضير صوص البشاميل نضع في وعاء كبير 2 مكعب من الزبدة وعندما يسيحوا نقوم بإضافة الدقيق و نقلبهم بشكل جيد مع بعضهم.

ثم نضيف الملح ورشة السكر ونقلبهم مع المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى يثقل قوام صوص البشاميل ويصبح كريمي، نرفعه من على النار.

نأتي بصينية و نقوم بتوزيع الزيت بداخلها من جميع الجوانب و نتأكد من ذلك لكي لا تلتصق.

بعد ذلك نسكب نصف كمية المكرونة في الصينية و نساويها ثم نسكب عصاج اللحمة المفرومة ثم نقوم بوضع النصف الآخر من المكرونة.

نوزع خليط صوص البشاميل على وجه الصينية ثم نوزع الجبنة الموزاريلا.

ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقا وهذا مهم.

ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى تستوي ثم نشعل الشواية لكي تأخذ لون ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونغطي عليها ونتركها حتى تهدأ تمامًا لكى تتماسك القطعة وتحصلين على قطع متماسكة، ثم نقطعها وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

إذا كنت تفضلين تناول المكرونة بالبشاميل غير متماسكة يمكنك تقديمها للطعام بعد خروجها من الفرن مباشرةً. عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها مثل المطاعم بطعمها المميز وقوامها المظبوط - ثقفني

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