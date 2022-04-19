نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة الباتيه على أصولها بطريقة ناجحة أعملي الباتيه بالجبنة بمقادير هشة وخفيفة وطعم لذيذ في المقال التالي

يعد الباتيه هو من أحد أنواع المعجنات التي يكون به العديد من الحشوات المتنوعة وتتكون من عدة طبقات ورقات متعددة ويكون بداخلها الحشو، ويمكن تناول الباتية على الافطار او العشاء كوجبة أساسية لأنه يتميز بمذاقه الخاص والتي يقبل عليه الكثير من الأشخاص سواء الكبار او الصغار، وتقوم ربة المنزل بتحضير عجينة الباتية في البيت باتباع طرق بسيطة وسهلة. طريقة تحضير الباتيه بالجبنة:- المقادير:- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب سمن او زيت.

لبن دافئ للعجن.

٢ ملعقة كبيرة حليب بودر.

٢ ملعقة كبيرة خميرة.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

جبن ابيض الحشو.

سمسم وحبة البركة للوجه.

بيضة واحدة.

ملعقة قهوة سريعة الذوبان. طريقة التحضير:- في وعاء كبير نقوم بخلط المكونات الجافة وهي الدقيق والخميرة والملح والسكر والحليب البودر ونقلب جيدا.

نقوم بوضع المكونات السائلة وهى الزيت أو السمن السائح والحليب ونعجن جيدا.

نقوم بتزويد حليب إذا لزم الأمر ونعجن حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.

نتركها جانبا لتختمر لمدة ساعة تقريبا.

نقطع العجين على شكل كرات صغيرة وتوضع جانباً لحين تشكيلها.

نقوم بفرد قطعة من العجين باستخدام النشابة على سطح مرشوش دقيق لعدم الالتصاق.

نضع حشوة الجبن ويمكن إضافة شرائح من الزيتون الأسود المخلى ونقوم بلف العجينة وإغلاقها.

تترك جانبا حتى تختمر مرة أخرى ويتم خفق البيض مع القهوة سريعة الذوبان وندهن البانيه بعد لفه ونرش السمسم وحبة البركة عليه.

نقوم بعمل هذه الطريقة مع باقي كرات العجين حتى تنتهي الكمية الموجودة.

توضع في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة أو حتى تمام النضج.

يقدم في طبق التقديم وهو ساخن ويقدم معه الشاي أو الحليب الساخن.

طريقة عمل حشوات جبن أخرى لحشو الباتيه:-

يمكن وضع شرائح من الجبن الرومى ومعها قطع صغيرة من الفلفل الرومى.

فى وعاء نقوم بوضع جبن فيتا مع نصف ملعقة من الشطة ورشة من البقدونس المفروم ونقلب ونقوم بحشو البانيه بها.

يمكن اضافة جبن موزاريلا أو شيدر مع شرائح زيتون اسود او فلفل احمر حار محشوة لذيذة للباتيه. عمر شويل - جدة عجينة الباتيه على أصولها بطريقة ناجحة أعملي الباتيه بالجبنة بمقادير هشة وخفيفة وطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الباتيه على أصولها بطريقة ناجحة أعملي الباتيه بالجبنة بمقادير هشة وخفيفة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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