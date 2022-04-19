نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة سهلة ولذيذة بطريقة سريعة واقتصادية وصحية وبمذاق شهي ومميز في المقال التالي
وجبة سهلة ولذيذة ، من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، كما أنها حازت على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، لأنها تتميز بطعم ورائحة مميزين عن الأكلات التقليدية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة، كما تتميز ببساطة مكوناتها، وبسهولة تحضيرها، وبمذاقها الشهي والفريد الذي لا يوصف، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة إعدادها، لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة ولذيذة بكل سهولة، وطعم ولا أروع.
مكونات وجبة سهلة ولذيذة
تتكون وجبة سهلة ولذيذة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو بطاطس مقطع شرائح.
- ملح.
- طبق متوسط كرنب بنفسجي أو أبيض مفروم ناعم جدا.
- حبة بصلة كبيرة مبشورة ناعم.
- حبة جزر مبشور ناعم.
- 500 جم لحم مفروم ناعم.
- 2 بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- بهارات مشكلة.
- بابريكا.
- فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن البلدي.
- نصف كوب حليب دافئ.
- جبنة موزاريلا مبشورة او جبنة شيدر مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير وجبة سهلة ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها شرائح البطاطس والملح، ثم نغمرها بالماء.
- ثم نضع الحلة على النار ونترك البطاطس حتى تنضج.
- ثم نحضر محضرة الطعام، ونضيف إليها اللحم المفروم والكرنب المفروم والبصل المبشور والجزر المبشور ونفرمهم جيدا ناعم.
- بعد ذلك نضع خليط اللحم والخضار في وعاء عميق ونضيف إليه البيض والدقيق والبقدونس المفروم ناعم وملعقة صغيرة من الملح والبهارات المشكلة والبابريكا والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نرفع البطاطس من على النار بعد نضجها ونضفيها جيدا من الماء.
- ثم نضع البطاطس في وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والحليب وملح وفلفل أسود، ثم نهرس جيدا.
- بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نشكل فيها خلطة اللحم إلى كرات كبيرة.
- ثم نقوم بعمل تجويف في كرات اللحم.
- ثم ندهن اليد بالزيت ونشكل خلطة البطاطس إلى كرات ونضعها فوق كرات اللحم.
- بعد ذلك نوزع فوق كل كرة من اللحم والبطاطس جبنة موزاريلا مبشورة والقليل من البقدونس المفروم ناعم.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونضعها في الرف الأوسط ونتركها حتى تنضج.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونزينها بالبقدونس المفروم ناعم.
- ثم نقدم وجبة سهلة ولذيذة في طبق التقديم مع الأرز الأصفر.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبة سهلة ولذيذة بطريقة سريعة واقتصادية وصحية وبمذاق شهي ومميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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