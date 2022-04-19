وجبة سهلة ولذيذة بطريقة سريعة واقتصادية وصحية وبمذاق شهي ومميز

وجبة سهلة ولذيذة ، من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، كما أنها حازت على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، لأنها تتميز بطعم ورائحة مميزين عن الأكلات التقليدية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة، كما تتميز ببساطة مكوناتها، وبسهولة تحضيرها، وبمذاقها الشهي والفريد الذي لا يوصف، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة إعدادها، لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة ولذيذة بكل سهولة، وطعم ولا أروع.

مكونات وجبة سهلة ولذيذة

تتكون وجبة سهلة ولذيذة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو بطاطس مقطع شرائح.

ملح.

طبق متوسط كرنب بنفسجي أو أبيض مفروم ناعم جدا.

حبة بصلة كبيرة مبشورة ناعم.

حبة جزر مبشور ناعم.

500 جم لحم مفروم ناعم.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

بهارات مشكلة.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن البلدي.

نصف كوب حليب دافئ.

جبنة موزاريلا مبشورة او جبنة شيدر مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير وجبة سهلة ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي: