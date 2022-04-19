عالج جسدك بحبوب اللقاح الأكثر تأثيرا على كفاءة الجسم وتحسين الأداء العام له

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حبوب اللقاح الهبة الربانية التي لا يدخل في تصنعها اليد البشرية، والفائدة العظيمة لهذه الحبوب وتأثرها الإيجابي على جميع العمليات الحيوية في جسم الإنسان، يقوم النحل بتكوين حبوب اللقاح بعد امتصاصه لرحيق الزهور التي تحط عليها النحلات، وبعدها تقوم النحلات بحمل هذه الكرات الصغيرة من حبوب اللقاح للعودة بها إلى الخلية، وهي كرات كاملة العناصر الغذائية المهمة جدا للنحل، تستخدم حبوب اللقاح لعمل خبز النحل والذي بدوره يكون المكون المغذي للنحل لتصنيع عسل النحل، وهناك نوع خاص من النحل يقمن بحراسة حبوب اللقاح هذه لأنها من أهم ما يتغذى عليه النحل. حبوب اللقاح الأكثر تأثيرا على كفاءة للجسم تحتوي عي ما يقرب من ٢٥٠ مادة فعالة منعها الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والدهون مما يعود على الجسم بالكثير من الفوائد التي لا حصر لها. تعمل حبوب اللقاح على الوقاية من السرطانات وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة، والتي بدورها تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف وتقي الجسم من العديد من الأمراض. يمكن للإنسان أن يعيش على حبوب اللقاح حيث أنها كافية لإمداد الجسم بالمعادن والعناصر الغذائية والأنزيمات، التي تمده بالطاقة لإكمال يومه بنشاط. تحمي الجسم من الإصابة بالعسكري من النوع الثاني. لها قدرة كبيرة على تعزيز مناعة الجسم ومحاربة البكتيريا، كما أنها تحارب العدوى الفيروسية عن طريق تقليل للإلهاب في الجسم. لحبوب اللقاح قدرة كبيرة على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم والدهون المشبعة الثلاثية، مما يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض القلب والشرايين وتنشيط الدورة الدموية. تعالج قصر النظر الناتج عن انسداد الشرايين. تحفيز الكبد على طرد السموم من الجسم وتعزيز القيام بوظائفه، وبالتالي الحفاظ على الخلايا وكرات الدم من التلف. الفوائد الغذائية الكبيرة في حبوب اللقاح تساعد في زيادة جمال ونضارة البشرة. تناول حبوب اللقاح يعمل على تعزيز إنتاج البشرة للكولاجين وتجديد خلاياها، مما يعمل على علاج بعض الأمراض الجلدية للبشرة كالالتهاب التحسسي أو العدوى الفطرية والبكتيرية التي تتعرض لها البشرة. طريقة استخدام حبوب اللقاح يمكن استخدام حبوب اللقاح علي الطعام اليومي أو ملعقة واحدة علي الزبادي.

يعامل معاملة المكملات الغذائية ويؤخذ ملعقة في الصباح.

إذا كنت تنوي تناوله كبديل لمكملات الغذائية يجب استشارة الطبيب. عمر شويل - جدة عالج جسدك بحبوب اللقاح الأكثر تأثيرا على كفاءة الجسم وتحسين الأداء العام له - ثقفني

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