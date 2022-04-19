الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم بطعم ناعم وهش أحلى من الجاهزة

الغريبة المغربية ، من الحلويات الهشة اللذيذة التي تقدم في الأعياد والمناسبات السعيدة يشتهر تقديمها في العديد من المحلات تباع بأسعار مرتفعة، ولكن من خلال مكونات بسيطة جداً يمكن تحضيرها داخل المنزل بكمية وفيرة وبطعم رائع ينافس المحلات، وتعتبر الغريبة من الحلويات التي يمكن إعدادها بأكثر من طريقة وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لبلد، ويمكن تقديمها بنكهة مختلفة ويمكن تقديمها سادة بدون إضافات من أهم مكوناتها هي السمن والدقيق والسكر تعتبر من الحلويات الهشة الناعمة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة أبسط طريقة لعمل الغريبة المغربية الناعمة الهشة بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم

تتكون الغريبة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف دقيق الأبيض فاخر.

كوب زيت نباتي.

1 كوب زبدة مذابة.

كوب سكر بودرة.

٤ ملاعق كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين

قرفة مطحونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم بخطوات سهلة هي كما يلي:-

أولاً نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر والملح في وعاء كبير بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نقوم بإضافة الفانيليا والقرفة والسمسم إلى خليط الدقيق ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به كوب الزبدة والسكر البودرة ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يصير لون الخليط أبيض فاتح. ثم يضاف إليه كوب الزيت مع الاستمرار في الخفق حتى يصير الخليط هش كالكريمة. يضاف خليط الدقيق المخلوط بالقرفة والسمسم المحمص تدريجياً، ونبدأ بالخلط باليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم تغطي العجينة بكيس بلاستيك وتترك في الثلاجة لترتاح لمدة ساعة حتى تتماسك.

طريقة التشكيل