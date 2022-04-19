نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنكهة شواء الفحم طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن لطعم مميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كفته الحاتي في المنزل، تشتهر مطاعم كثيرة في القاهرة ودمشق والرياض ولبنان والأردن بتقديمها طبق كفتة الحاتي الذي يفضله الكثيرين من زبائن تلك المطاعم، حيث أنه طبق من ألذ وأشهى الأطباق، وتمتاز مطاعم القاهرة بطبق كفتة الحاتي حيث الطعم اللذيذ والمذاق الشهي، والرائحة الطيبة التي تجذب الزبائن، وتحضر كفتة الحاتي بشكل رئيسي من اللحم المفروم فرمًا ناعمًا الممزوج بالبصل والبهار ونكهته المميزة، وما يميز هذا الطبق أن مكوناتها الرئيسية قليلة لا يزيد عليها إلا بعض الإضافات التي تمنح الكفتة مذاقها الشهي، كما أن كفتة الحاتي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة حيث تحضر بسرعة فلا تحتاج إلي وقت أو خطوات كثيرة، وقبل الدخول في ابمقادير والخطوات استعرض معكم اليوم طريقة عمل عصير الخوخ الطبيعي راني بالحبيبات وقطع الخوخ اللذيذة بجانب طريقة عمل فطاير في الطاسىة محشية، وكذلك طريقة عمل السمك البطلي المشوي في الفرن او على الفحم.

طريقة عمل كفتة الحاتي

المكونات

• نصف كيلو جرام من اللحم المفروم فرمًا ناعمًا

• بصلة كبيرة الحجم مفرومة فرمًا ناعمًا

• ثمرتي طماطم

• أعواد من بالقدونس

• أعواد من الشبت

• ثمرة متوسطة من الفلفل الأخضر الحلو

• ملعقة كبيرة من البهارات

• نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

• نصف ملعقة صغيرة من الشطة ( حسب الرغبة)

• ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة

طريقة التحضير:

1. نقوم بوضع كل من اللحم المفروم والبصل والفلفل والبقدونس والشبت والطماطم والفلفل الأسود والشطة في مفرمة اللحم.

2. نقوم بفرم كل المكونات حتى نحصل على قوام متماسك ومتجانس، ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء ونغطيه بالنايلون ونتركه بداخل الثلاجة لمدة ربع الساعة على الأقل حتى تتماسك كل المكونات.

3. نخرج اللحم ونقوم بتشكيل أصابع متوسطة من اللحم الذي تم فرمه ، واستخدام اليد في وضع الكفتة وتشكيلها على أسياخ خشبية كبيرة، مع ضرورة وضع اليد المستخدمة في تشكيل اللحم في ماء بارد عند تشكيل الكفتة.

4. نقوم بوضع أصابع الكفتة التي تم تشكيلها على الأسياخ الخشبية، على الشواية الكهربائية، مع الحرص على تقليبها على كل جوانبها.

5. يمكن تسوية أصابع الكفتة في فرن البوتوجاز في حال تعذر وجود شواية كهربائية ، وذلك بوضع كمية قليلة من الماء في صينية فرن كبيرة، وترص بها أصابع الكفتة، وتدخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.

6. لإكساب أصابع الكفتة مذاق شواء الكفتة على الفحم، نضع قطعة متوسطة من الفحم على نار عالية، حتى تتحول إلي جمرة ، ونقوم بوضعها وسط أصابع الكفتة، ونسكب فوقها نقطة من الزيت، ثم نقوم بتغطية الصينية سريعًا لمدة دقيقتين، حتى تكتسب أصابع الكفتة رائحة الشواء.

7. بعد أن تنضج أصابع الكفتة تقدم مع السلطة الخضراء والطحينة والعَيْش الطازج.

طريقة عمل الكفتة المشوية على الطريقة العادية

جهزي نصف كيلو لحمه مفرومه، ثلاث حبات من البصل، وكمية من البقدونس المفروم وكمية وفيرة من البقسماط،ورشة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من كزبره وملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

خطوات عمل كفتة مشوية

قومي بوضع كمية البصل فى الكبه ونفرمه جيداً.

ثم نضيف اليه اللحمه المفرومه.

ثم نضيف والمكونات السابقه حتى تختلط معا جيداً.

ثم جهزي وعاء ونضع فيه مايه بصل وكذلك كمية الطماطم المبشوره ثم رشة من الخل وملح فلفل اسود ثم نصبع الكفته.

نبدأ في رص صوابع الكفته على الجريل او بداخل صينيه وتغطى حتى تنضج، ويمكن نضع قطعه من الفحم بداخل صينية الكفته لمزاق أفضل للشوي.

كما يمكن اعداد الكفته في الفرن بسهولة عليكي فقط اتباع نفس ذات التتبيلة المذكورة بالأعلي ثم تجهيز صينية الفرن وقومي برص صوابع الكفته وضعي فوقها القليل من الزيت النباتي واتركيها على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة مع المتابعة حتي تنضج واخرجيها في طبق التقديم مع طبق من المكرونة الإسباجتي وبالف هنا وشفاء.

كما يمكن تجهيز اللحم المفروم وإضافة عليه عصير البصل المبشور ثم ضيفي ملعقة كبيرة من خلطة الكفتة يمكن شراؤها من أي عطار، وقومي بمزج كافة المكونات معا، ثم ضيفي قرن فلفل حار مقطع لقطع صغيرة ثم ضعي ملعقة صغيرة من الزيت واتركي خلطة المفتة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم اخرجيها وصبعيها أو شكليها على كوارات صغيرة الحجم وضعيها في صينية على نار هادئة على البوتجاز لمدة 15 دقيقة واخرجيها وبالف هنا.

الكفتة المشوية الشهية

الكفتة المشوية من اشهي الاكلات السريعة التي يمكن أن تحضر كوجبة إفطار على المائدة الرمضانية، وتختلف طرق تحضير الكفتة المشوية منها على الفحم ومنها في الفرن ومنها على البوتجاز، ولكل طريقة من المذكوره طعم مميز وشهي، وتقدم الكفتة المشوية مع السلطة المختلفة وطبق من الطحين والعيش الشامي، كما يمكن تقدبمها مع المكرونة الاسباجتي.