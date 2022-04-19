علامات تكشف تشخيص مرض السرطان قبل ظهور الأعراض المباشرة بخمس سنوات اكتشفها

من أخطر أمراض العصر هو مرض السرطان، هذا المرض الذي يهدد صحة الإنسان والذي من الممكن أن يؤثر على حياته وبعض الحالات الصعبة قد تؤدي إلى الوفاة، يوجد مجموعة من الأعراض التي تظهر قبل الإصابة بهذا المرض بأكثر من سنة، ويجب الانتباه على هذه الأعراض وزيارة الطبيب المختص لكي يتم تشخيص هذه الحالة المرضية بشكل صحيح.

ما هي أعراض مرض السرطان

من الممكن أن يتم الاستدلال على الإصابة بمرض السرطان من خلال ظهور مجموعة من الأعراض، وهذه الأعراض التي تظهر مثل:

ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم وأيضاً الإحساس بالتعب بشكل دائم والإرهاق المستمر دون بذل أي مجهود.

ظهور تغيرات جسمانية مختلفة مثل التضخم أو الانكماش بشكل مفاجئ دون السعي لحدوث ذلك.

من الممكن أن يتم ملاحظة ظهور بعض التكتلات في مناطق معينة في الجسم والتي تشير إلى الإصابة بمرض السرطان.

من أعراض مرض السرطان أيضاً معاناة الشخص في بلع الأطعمة المختلفة وأيضاً يعاني من مشاكل في هضم الطعام ودائماً ما يشعر بألم شديد في المعدة بدون سبب.

ظهور بعض العلامات والبقع المختلفة على سطح الجلد، مثل ظهور علامات باللون الأصفر والأحمر، كما أنها من الممكن أن تظهر على شكل كدمات بسيطة.

ما هي أسباب الإصابة بمرض السرطان؟

يوجد مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان الخطير، ومن هذه الأسباب ما يلي: