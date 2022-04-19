طريقة مذهلة لخفض الكوليسترول في الدم بدون أدوية للوقاية من أمراض القلب الخطيرة

ارتفاع الكوليسترول في الدم والذي يعتبر من أخطر المشاكل الصحية، على الرغم من ذلك فيوجد الكثير من الأشخاص المصابون به، لذلك يجب أن يتم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبته في الدم وتجنبها ويجب أيضاً أن يتم معرفة طرق الوقاية من الإصابة به، حيث يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى انسداد الأوعية الدموية وبالتالي تتعرض حياة الشخص للخطر.

العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

يوجد مجموعة من العادات التي يقوم بها الشخص في حياته اليومية والتي تعتبر سبب رئيسي في ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم، لذلك يجب أن يعلمها كل شخص لتجنبها، وهذه العادات تتمثل في:

عدم تناول الأطعمة الصحية التي تمنح الجسم العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها، حيث يتم استبدالها بالوجبات الجاهزة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وبالتالي ارتفاع الكولسترول في الدم.

عدم ممارسة الرياضة بشكل يومي، حيث يعتقد البعض بأن هذه الرياضة أمر ترفيهي وهذا اعتقاد خاطئ، حيث أن ممارسة الرياضة بشكل يومي تحمي الجسم من الإصابة بأي نوع من الأمراض الخطيرة كما أنها تعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

التدخين والذي يعتبر من أكثر العوامل التي تسبب هذه الحالة، حيث أن التدخين يؤدي إلى تآكل الأوعية الدموية وضعفها وبالتالي تصبح أكثر عرضة لترسبات الدهون بها وبالتالي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

إذا كان الشخص يعاني من الوزن الزائد فإن جسمه أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة المرضية، لذلك يجب الاهتمام بوزن الجسم لأنه يؤثر بنسبة كبيرة على الحالة الصحية.

ما هي المضاعفات الناتجة عن ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

بعد أن تتجمع الدهون في هذه الأوعية الدموية والتي تتسبب في حدوث انسداد بها تصبح صحة الشخص في خطر ومعرضة للإصابة ببعض المضاعفات الخطيرة، وهذه المضاعفات المتمثلة في: