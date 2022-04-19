نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل الفول المدمس في البيت باللون الكهرماني المميز وبطعم خيالي بأقل التكاليف في المقال التالي

سنتعرف هنا على طريقة عمل الفول المدمس فهو من الأطباق الأساسية على الفطار أو العشاء حيث يمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة لذلك من الأطباق المهمة على سحور رمضان، كما أنه طبق منخفض السعرات الحرارية ولكثرة تناوله ولا نستطيع تجاهل أن الفول من الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن ومفيد للقلب ويقاوم الإجهاد والتوتر ومن الأفضل تحضيره في المنزل وحفظه في الثلاجة كبديل للشراء كما أنه بذلك ستكون التكلفة أقل فتابعونا لنوضح لكم الخطوات بالتفصيل. أفضل طريقة لعمل الفول المدمس نصف كيلو الفول.

نصف كوب عدس أصفر كبير.

ملعقة كبيرة كركم.

بصل صغير مقطع شرائح.

جزرة مبشورة.

طماطم متوسطة الحجم.

نصف ليمونة كبيرة. خطوات التحضير انقع الفول في اليوم السابق للطهي في الماء طوال الليل.

نضع العدس الأصفر، البصل المقطع، الجزر المبشور وعليهم ليمونة على الفول.

نضع الفول في الدماسة وعلية كل المكونات وعليهم الماء المغلي على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

مع مرور الوقت نقوم بوضع مياه أخرى لتغطية الفول ثم نقوم بتغطية الدماسة مرة أخرى واتركيها على النار.

نترك الدماسة على النار لمدة 7 ساعات ومن وقت لآخر نضيف الماء للدماسة لتغطية الفول.

الآن يمكننا تقديمه على الإفطار أو العشاء أو السحور مع إضافة البهارات والبيض أو الطماطم بجانب المخللات والخبز والفلافل والباذنجان.

يمكن حفظه في أكياس في الفريزر لتناوله في أي وقت. سر نجاح تحضير الفول عند شراء الفول يفضل شراء الفول ذات الحبوب الطرية ولها قشرة ناعمة.

لا بد من نقع الفول لمدة 12 يومًا على الأقل أو نتركها طوال الليل، كلما طال وقت النقع، قل وقت التسوية.

لو كانت القشرة قوية نقوم بوضع ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى ماء النقع، حتى تصبح القشرة طرية، ثم اشطفها جيدًا قبل الغمر.

إضافة الفول المطحون أو العدس الأصفر تضفي طعمًا يشبه طعم المطاعم والفنادق.

يجب أن تكون التسوية على درجة حرارة منخفضة وعند حفظ الحبوب في الفريزر، نضع القليل من الزيت حتى تحافظ الحبوب على اللون نفسه.

الماء التي نضيفها على الفول لابد أن تكون مغلية. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل الفول المدمس في البيت باللون الكهرماني المميز وبطعم خيالي بأقل التكاليف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لعمل الفول المدمس في البيت باللون الكهرماني المميز وبطعم خيالي بأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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