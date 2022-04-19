وداعاً للكرش والسمنة المزعجة .. مشروب خارق ينسف دهون البطن والأرداف و تقضي على الكرش في أقل من أسبوع.. طريقة التحضير

لقد تواجدت نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من ترهلات البطن وزيادة الأرداف والجناب مما يجعل شكل أجسامهم غير متناسق مما جعل الكثير من هؤلاء الاشخاص يبحثون عن طرق لتخسيس الجسم مما جعلهم يجدون مجموعة من الأعشاب تكون قاهرة للدهون وتعمل على نسفها هذه الأعشاب هي الكمون، الشاي الأخضر، اليانسون، النعناع فأن تناول كوب من مجموعة هذه الأعشاب ينسف الدهون وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة الأعشاب من خلال هذا المقال.

وصفة الأعشاب لنسف الدهون

نجد أن هذه الوصفة بسيطة جدا وتتكون من مكونات توجد في كل منزل وتعمل على نسف الدهون بطريقة خارقة وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ماء.

يانسون.

نعناع.

كمون.

شاي أخضر.

طريقة التحضير:

ولتحضير هذه الوصفة تكون أول خطوة هي كالتالي:

حيث أنه يجب أن نحضر وعاء ونضع به الماء مع وضع الأعشاب التي قمنا بذكرها بمثابة نصف ملعقة لكل عشب.

يوضع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

يرفع الخليط من على النار ويوضع في كوب ويتم تناول هذا الخليط ثلاثة مرات يومية.

سوف يساعد خليط الأعشاب على التخلص من أي دهون موجودة في الجسم.

فوائد وصفة الاعشاب

أن هذه الوصفة لها فوائد كثيرة ومتعددة لا غنى عنها سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..