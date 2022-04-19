نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرك ضاع وأنت تحضري البيتزا بالفرن .. إليك طريقة عمل البيتزا في المقلاة بـ 5 دقائق فقط ( جربيها ولن تندمي في المقال التالي

تعتبر البيتزا من المعجنات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار ولكن ما يشغل البعض في أن البيتزا تحتاج إلى كثير من المكونات ولكن سوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل البيتزا في المقلاة بطريقة سهلة وشهية وبدون الحاجة إلى الفرن بأسهل المقادير وأقل المكونات. طريقة عمل البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا.: ٣ كوب من الدقيق.

كوبين من الماء الدافئ.

خميرة.

نصف كوب من الحليب.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التجهيز نقوم بخلط الماء مع السكر والملح والخميرة مع التقليب جيدًا.

نقوم بوضع الدقيق مع العجن حتى تصبح العجينة متماسكة وطرية.

نترك العجينة تخمر لمدة نصف ساعة.

نقوم بتسخين المقلاة وبها القليل من الزيت.

نضع العجينة على سطح مع قليل من الدقيق.

نقوم بتسخين الطاسة وبها قليل من الزيت.

نقوم بفرد العجينة مع تقسيمها إلى شرائح رقيقة.

نقوم بحشوها حسب الرغبة.

نقوم بوضع الشرائح الرقيقة في المقلاة.

وبذلك تصبح البيتزا جاهزة للتقديم في أقل من ٥ دقائق. طريقة تجهيز الحشو كما أنه نحتاج أن نقوم بوضع القليل من الزيت مع شرائح البصل.

والخطوة التالية هي أن نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل إلى شرائح صغيرة.

كما أنه نحتاج أن ننتظر حتى يأخذ البصل اللون الأصفر الذهبي.

وبعد ذلك نضيف الطماطم والفلفل .

نقوم بتقطيع قطع الدجاج أو اللحمة أو السجق حسب الرغبة.

وسوف نقوم بوضع قليل من الصلصة على وجه العجينة.

كما أنه فيما بعد نقوم بوضع الحشو في المنتصف ونكمل باقي الخطوات كما ذكرنا من قبل.

وبذلك نحصل على أشهى وألذ بيتزا دون الحاجة إلى شرائها من المطاعم ويمكن وضع قليل من الجبنة الموتزريلا حتى نحصل على نكهة مميزة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة عمرك ضاع وأنت تحضري البيتزا بالفرن .. إليك طريقة عمل البيتزا في المقلاة بـ 5 دقائق فقط ( جربيها ولن تندمي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرك ضاع وأنت تحضري البيتزا بالفرن .. إليك طريقة عمل البيتزا في المقلاة بـ 5 دقائق فقط ( جربيها ولن تندمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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