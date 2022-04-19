نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اسرار المطاعم الفخمة .. خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ في المقال التالي

يعتبر دجاج الكنتاكي من الأطعمة الشهية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل دجاج الكنتاكي بطريقة شهية ولذيذة بدلًا من شرائه من الخارج بطريقة موفرة بأقل المقادير وأسهل الطرق حيث يعتبر دجاج كنتاكي من الأطعمة التي يحبها الأطفال والكبار ولكن ما يعرقل البعض منا في أنها غالية الثمن ولكن سوف نتناولها بطريقة سهلة. طريقة عمل دجاج كنتاكي ▪︎المقادير. نصف دجاجة أو دجاجة كاملة.

كوب من الدقيق.

عدد ٣ من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بهارات دجاج.

مكب مرقة دجاج.

كوب من الحليب. طريقة التجهيز. نقوم بغسل الدجاج جيدًا بالملح والخل والليمون وغسله من جميع الروائح.

نقوم بتقطيع الدجاج إلى شرائح صغيرة.

نقوم بوضع الملح على الفلفل الأسود مع البهارات ونضيف إليهم الحليب.

نقوم بوضع شرائح الدجاج في خليط الحليب مع البهارات ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة ونقوم بوضعهم في الدقيق.

ثم نقوم بوضعهم في البيض.

نقوم بوضع زيت غزير في طاسة كبيرة.

نقوم بوضع الطاسة على البوتاجاز في درجة حرارة عالية ونقوم بوضع شرائح الدجاج وتقليبها على الجانبين إلى أن تستوي.

نقوم بوضع الدجاج على مناديل في أطباق مسطحة.

وبذلك نحصل على شرائح الدجاج بطريقة مقرمشة مثل مطاعم الكنتاكي ويمكن إضافة رشة من البقدونس على السطح لتزيين الطبق.

يمكن أن نتناول وجبة الكنتاكي بجانب البطاطس أو الطحينة والسلطات. فوائد عمل كنتاكي في المنزل من أهم فوائد عمل الكتنامي في المنزل: حيث أنها تكون موفرة وموثوق منها ونحصل عليها بطريقة صحية بعيدًا عن الزيوت المهدرجة أو الزيوت غير صالحة للاستخدام التي يمكن أن تُستخدم في المطاعم. عمر شويل - جدة من اسرار المطاعم الفخمة .. خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من اسرار المطاعم الفخمة .. خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.