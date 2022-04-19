نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كحك العيد الناعم للشيف حسن اعملية أحلى من المحلات بكل الحشوات في المقال التالي

من العادات لدى المصريين أن تقوم الأمهات بالتجهيز لعيد الفطر وتبدأ في تحضير العديد من المخبوزات مثل بسكويت النشادر والبيتي فور ولانكشير وكحك العيد وتتميز مخبوزات العيد بمذاقها الشهي واللذيذ ويعد كحك العيد من أفضل المخبوزات المشهورة التي يحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال وتفضل ربات المنزل تحضيره مثل المحلات للعائلة حتى تضمن صحة مكوناته وتعتبر مكوناته سهلة وبسيطة ولا يأخذ أي وقت، ويمكن حشوه بالملبن أو العجوة أو المسكرات حسب رغبتكم، تابعوا معنا لمعرفة كيفية تحضيره. مقادير عمل كحك العيد للشيف حسن نصف كيلو من الدقيق الأبيض

ربع كوب من اللبن

ربع كوب من الماء الدافئ

ربع كوب من الزبدة اللينة

ملعقة واحدة كبيرة من السمسم

ملعقة واحدة صغيرة من رائحة الكحك

ملعقة واحدة صغيرة من السكر

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية

رشة من الملح

سكر بودر للتزيين طريقة عمل كحك العيد للشيف حسن أولا نحضر وعاء صغير ونضع به السكر والخميرة والماء ونقلبهم ونتركهم لمدة ربع ساعة في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة والسمسم والدقيق والملح والبيكنج باودر ورائحة الكحك ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك نضيف خليط الخميرة ونقوم بالعجن باستخدام اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة، ثم نغطي العجينة جيدا باستخدام كيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تختمر.

ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ويمكنكم حشوها بالحشو الذي ترغبون به، ثم نغلق العجينة جيدا على الحشو وننقشها.

نرص الكحك في صينية ثم نضعها في فرن متوسط الحرارة لمدة ربع ساعة حتى ينضج الكحك ويصبح لونه ذهبي اللون.

بعد أن ينضج الكحك نخرج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نزينه بالسكر البوردة ونضعه في أطباق التقديم ونقدمه، وبالهنا والشفاء. سر نجاح عمل كحك العيد يفضل شراء مكونات كحك العيد من المحلات المخصصة للحلويات حيث أن جودتها تكون عالية.

يجب الالتزام بالمقادير المكتوبة.

يفضل شراء خميرة طازجة ويجب أن نجربها قبل استعمالها. عمر شويل - جدة كحك العيد الناعم للشيف حسن اعملية أحلى من المحلات بكل الحشوات - ثقفني

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