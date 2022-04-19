نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏شعر طويل وكثيف مع خلطة مغربيه لتطويل الشعر بسرعة بمواد طبيعية فعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام افصل الوصفات الطبيغية التي تعمل سريغا على تطويل الشعر القصير، فصلا على قدرتها في علاج مشاكل الشعر جميعها من تلف وهيشان وتقصف وتساقط، فلا يوجد أفضل من الخلطات والزيوت الطبيعية التي تعطيكي نتيجة ايجابية في وقتا قصير، كونها تعمل تغذية الشعر من الجذور، وذلك عكس الطرق الأخري مثل الكريمات الكيمائية التي تضر الشعر أكثر مع دوام استخدامها، ومن هذا المنطلق نتعرل على افضل مجموع من الخلطات لتطويل الشعر بسرعة.

وصفة سهلة لتطويل الشعر في يومين

تعتبر وصفة البيض من اقوي الوصفات المجربة في تطويل وتكثيف الشعر الخفيف، حيث يساعد البيض في زيادة نمو الشعر بفضل الكالسيوم الذي يحتويه البيض، والذي يعمل سريعا عل. تغذية الشعر من الجذور حتي الأطراف.

المكونات:

الطريقة

في وعاء نخفق البيضة ونبدأ بتوزيعها على الشعر مع التدليك لدقيقة. يغطي بعد ذلك الشعر بكيس بلاستيك لمدة ساعة. يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو، وتكرر العملية مرة من كل أسبوع كروتين العناية بالشعر.

وصفة زيت الخروع لتكثيف الشعر وتطويله في أيام

زيت الخروع هو أفضل الزيوت الطبيعية لجعل شعرك أطول وأكثر سمكا يجب أن تجربي تلك الوصفة ثلاثة مرات على الأقل في الاسبوع وسوف تغذي شعرك وتجعله قويا ولامعا، فما عليكي غير توزيع ملعقة على شعر من زيت الخروع يوميا وسترين نتيجة مرضية.

خلطة زيت جوز الهند لتطويل الشعر وتكثيفه في اسبوع

زيت جوز الهند هو احد اهم الزيوت ةلطبيعية التي تتخصص في علاج الشعر التالف ، لأنه يحتوي على حمض اللوريك ، وهذا المكون الذي يقوي ويغذيه ويمنع عنه التقصف والتساقط.

المكونات.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان من زيت النخاع.

الطريقة

نخلط زيت جوز الهند مع زيت النخاع في وعاء صغير. نبدأ بأخذ الخليط ويوزع على الشعر مع التدليك لفراوة الراس. يترك الخليط لمدة ساعتين قبل شطف الشعر بالماء الفاتر. ينبغي الحفاظ على تلك الوثفة ثلاثة مرات من كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

فوائد استخدام زيت السمسم على الشعر

زيت السمسم هو من افضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله اكثر حيوية، بجانب دور زيت السمسم في تطويل وتكثيف الشعر وذلك بفضل الخصائص التي يحتويها، وحين يوزع يوم وراء يوم ملعقة من زيت السمسم على الشعر ستجدين نتيجة فعالة في ايام.