وداعًا للروائح الكريهة مع مزيل العرق المنعش برائحة الليمون الجميلة التي تدوم طول اليوم

مزيل العرق من المستحضرات التي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة في فصل الصيف، فهو يعمل على إزالة الروائح الكريهة من تحت الإبط ويحارب البكتيريا والفطريات التي تجعل رائحة العرق نفاذة، مما يسبب الإحراج لكثير من السيدات والفتيات أثناء العمل، أو ممارسة التمارين الرياضية، وهو يحتوي على مواد طبيعية تعمل على قبض المسام الواسعة التي تسبب تراكم الفطريات والبكتيريا داخلها، وتستطيع أي سيدة أو فتاة تحضير هذا المزيل في المنزل بكل سهولة، لأن جميع مكوناته متوفرة ورخيصة الثمن، كما أن جميع مكوناته طبيعية ولا يحتوي على أي مواد كيميائية تسبب التهاب الجلد أو الحكة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة الليمون الجميلة الذي يدوم طول اليوم بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل مزيل العرق المنعش

يحتوي المزيل على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق المنعش بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر علبة بخاخ فارغة ونقوم بوضع جميع المكونات بها، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نغلق البخاخ جيدًا، ثم نقوم برجه جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم برش الجسم كل يوم بعد الاستحمام حتي نتخلص من رائحة العرق المزعج نهائيًا. نقوم بوضع البخاخ بعد استخدامه داخل الثلاجة لحين الاستخدام مرة أخرى.

فوائد مزيل العرق للبشرة

يحتوي على بعض الفوائد الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-