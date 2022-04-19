اصنعي كريم الفازلين والقهوة سريع المفعول يزيل التجاعيد ويفتح البشرة عشر درجات

كريم الفازلين والقهوة من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة بياض ناصع وتجعلها تبدو جميلة ومتألقة طول العمر، كما يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، ويحارب النمش، والبقع الداكنة التي تسبب اسمرار البشرة وغمقانها، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة التي تسبب الإزعاج لكثير من الناس، كما يعمل على توحيد لون البشرة وإعادة لونها الطبيعي إليها مرة أخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة أقوي الكريمات الطبيعية التي تزيل التجاعيد وتخلص البشرة من المشاكل التي تواجهها بشكل رائع.

مكونات عمل كريم الفازلين والقهوة الرهيب

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة الناعمة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والقهوة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بتنظيفها جيداً، ثم نقوم بوضع الفازلين والنشا مع بعض ويتم خلطهم جيداً. نقوم بإضافة القهوة وزيت جوز الهند للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نستمر بخلط المكونات حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام يشبه الكريم تماماً. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة. نقوم بتدليك البشرة بأصابع اليد حتى يتشرب الوجه الكريم بالكامل، نترك الكريم على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة حتى يجف تماماً. بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، نكرر وضع الكريم على البشرة مرة واحدة يومياً قبل النوم حتى نجعل البشرة صافية ونضرة وخالية من التجاعيد تماماً.

فوائد كريم الفازلين والقهوة للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:-