نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة بكل تكاتها وأسرارها في المقال التالي

كعب الغزال من المخبوزات ذات القيمة الغذائية العالية لإحتوائه على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم ويمده بالطاقة لوجود العجوة به والتي تكون غنية بالألياف والحديد والسكريات وأيضا لكي تضمني طعاما صحيا لصحة أطفالك وأسرتك ويمكنك تقديمها مع كعك العيد أو كوجبة خفيفة ومغذية لأسرتك أو يأخذها أطفالك إلي المدرسة لكي تمدهم بالطاقة في اليوم المدرسي، ويمكنك أيضا أن تستبدلي العجوة في كعب الغزال بالملبن واليوم سوف نقدم لكي طريقة لعمل كعب الغزال بكل سهولة وبخطوات بسيطة وسوف تحصلين على كعب غزال ألذ من الجاهز. مكونات عمل كعب الغزال بالعجوة: كيلو من الدقيق الفاخر.

كوب من السمن المذاب.

كوب من الزيت.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف كوب من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من المحلب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر. ولعمل حشو كعب الغزال نحتاج إلى: كيلو من العجوة.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة. طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة: أولا نقوم بإعداد الحشو بإحضار طاسة ونقوم بإضافة العجوة مع الزبدة على نار هادئة مع التقليب المستمر. ثم نتركه يبرد، ونقوم بخلط المكونات الجافة ونقوم بوضع الدقيق في وعاء عميق ونضع عليه السمسم والبيكنج بودر والفانيليا والمحلب ونقلبهم جيدا. ثم نضيف الخميرة والسكر والزيت والسمن ثم نقلبهم. نضيف لها الحليب الدافئ وماء الورد ونعجنهم قليلا ثم نقوم بتغطيتها ثم نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نأخد جزء من العجينة ونقوم بفرده جيدا بسمك رفيع ثم نحضر حشوة العجوة ونقوم بتشكيلها رول. ونأخذ قطعة منه ونلفها في العجين ونقوم بقفل العجين على العجوة ثم تقطيعها قطع صغيرة ويمكنك تشكيل العجين حسب الرغبة. ثم نرصه في صينية ونغطيه ونتركه يرتاح لمدة ساعة كاملة. ندهن كعب الغزال ببياض بيضة أو اللبن ونقوم بتغطيته بالسمسم وفي فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة. ثم نغلق حرارة الفرن ونشعل الشواية حتى يأخذ لون من أعلى ثم نقوم بغلق الشواية ونتركه يبرد وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة بكل تكاتها وأسرارها - ثقفني

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