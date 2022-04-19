مخبوزات العيد المعمول بالعجوة بقوام دائب أحلى من محلات الحلواني

المعمول بالعجوة من أجمل الحلويات التي تقدم دائمًا في المناسبات الخاصة مثل عيد الفطر المبارك، كما يتميز بعدة حشوات مختلفة تجعل طعمه ورائحته جميلة أثناء تسويته، وكثير من الناس يفضلون شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، فيجب على كل الأمهات القيام بإعداد الحلويات بالمنزل بدل من شرائها، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع ربات البيوت القيام بعمله بكل سهولة لكي تضمن السلامة للأسرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول بالعجوة بقوام دائب ولذيذ أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل المعمول بالعجوة

يحتوي على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه صغيرة من الملح.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كيلو من العجوة الجاهزة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير المعمول بالعجوة بقوام دائب أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به السمنة، والسكر، والبيض، والفانيليا، ثم نخفق جيدًا بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط هش فاتح اللون. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والملح للخليط، ثم نقلب برفق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نحضر العجوة، ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة، ثم نقوم بوضع كرات العجوة عليها، ثم نغلق أطراف دوائر العجين على العجوة ونغلقها جيدًا حتى تصبح مثل الكرة. نقوم بإحضار قوالب المعمول ونضع به الكرات، ثم نضغط عليها بواسطة اليد حتى تأخذ الشكل المناسب. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع المعمول، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدًا. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا. نحضر طبق التقديم ونضع عليه ورق الزبدة ونرص عليه قطع المعمول ونقدمه بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل المعمول بالعجوة

توجد نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-