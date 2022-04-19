كعك العيد الناعم.. أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كعك العيد الدايب زي أشهر المحلات مفيش أروع من كدا

سكحك العيد من الوصفات التراثية التي يتم يقوم المصريين بتحضيرها كأحد مظاهر الأحتفال بالعيد, وهو من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار, وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لعمل الكحك بعضها صحيح وبعضها لا يعطي نتيجة الكحك الدايب المطلوبة, ولكن يرغب الكثير من السيدات في تجهيز الكحك الدايب في البيت والحصول على قوام الكحك الناعم مثل كحك محلات الحلويات, وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة التي يمكن إعداد الكحك في البيت وسر نجاح وصفة الكحك.

طريقة عمل كعك العيد الناعم

ماهي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل الكحك الدايب

كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن.

ثلاث معالق سمسم.

ربع كوب حليب.

نصف معلقة ملح.

معلقتين سكر.

معلقة خميرة فورية.

معلقتين سكر بودر.

الملبن للحشو.

الخطوات الصحيحة لعمل الكحك الدايب في البيت مثل محلات الحلويات

الكحك يحتاج الي طريقة تحضير معينة للحصول على نتيجة الكحك الدايب ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:-