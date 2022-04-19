نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعك العيد الناعم.. أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كعك العيد الدايب زي أشهر المحلات مفيش أروع من كدا في المقال التالي
سكحك العيد من الوصفات التراثية التي يتم يقوم المصريين بتحضيرها كأحد مظاهر الأحتفال بالعيد, وهو من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار, وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لعمل الكحك بعضها صحيح وبعضها لا يعطي نتيجة الكحك الدايب المطلوبة, ولكن يرغب الكثير من السيدات في تجهيز الكحك الدايب في البيت والحصول على قوام الكحك الناعم مثل كحك محلات الحلويات, وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة التي يمكن إعداد الكحك في البيت وسر نجاح وصفة الكحك.
طريقة عمل كعك العيد الناعم
ماهي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل الكحك الدايب
- كيلو دقيق.
- نصف كيلو سمن.
- ثلاث معالق سمسم.
- ربع كوب حليب.
- نصف معلقة ملح.
- معلقتين سكر.
- معلقة خميرة فورية.
- معلقتين سكر بودر.
- الملبن للحشو.
الخطوات الصحيحة لعمل الكحك الدايب في البيت مثل محلات الحلويات
الكحك يحتاج الي طريقة تحضير معينة للحصول على نتيجة الكحك الدايب ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:-
- يتم نخل الدقيق ونضع عليه رشة ملح ونضع على الخليط كمية السمنة كلها ماعدا كوب واحد فقط من السمنه.
- نضع كوب السمنة على النار حتى تذوب ونضع معها كمية السمسم حتى يتحمص السمسم مع السمنة, وبعد ذلك نضع هذا الخليط على الدقيق, وتساعد هذه الخلطة في الحفاظ على الكحك أطول فترة ممكنة.
- نقلب السمنة مع الدقيق بشكل جيد ونفرك الدقيق حتى يمتص السمنة بشكل جيد.
- نضع الخميرة مع اللبن والسكر ونقلبهم حتى يذوب كل منهم معًا, ونتركهم عشر دقائق, وبعد ذلك نضعهم على الخليط الدقيق مع السمنة.
- نقلب الكحك بشكل جيد حتى تمتزج المكونات معًا ونغطي الكحك ونتركه ساعة ليرتاح.
- نحضر الملبن للحشو وذلك عن طريق وضع معلقتين من السمسم ونفس الكمية من السمن عليهم ونقلبهم معًا, ونشكلها على هيئة كرات صغيرة.
- نبدأ في تشكيل الكحك ونضع به الحشو وبعد ذلك يتم نقش العجينة بالشكل المفضل.
- نوضع الكحك في صينية ألومينوم ونضعه في فرن ساخن حتى تمام نضج الكحك وبعد ذلك نخرجه من الصينية ونتركه ليبرد, وبعد ذلك نرش السكر البودر على الكحك ونقدمه.
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