شعرك هيطول للركب.. وصفة هندية رشة قبل النوم يوقف التساقط يقوي الشعر تنبت الفراغات كيراتين طبيعي

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تساقط الشعر من المشاكل الي يعاني منها السيدات والرجال وذلك بسبب العديد من العوامل منها نقص بعض العناصر المهمة للشعر والتي تسبب في جعل الشعر ضعيف, وهناك العديد من الأمراض التي تسبب تساقط الشعر مثل فقر الدم وغيرها من الأسباب ولذلك يبحث أصحاب هذه المشكلة عن طريقة طبيعية لتقليل تساقط الشعر وزيادة طول الشعر بشكل سريع جدًا, ويمكن إتباع الكثير من الطرق التي تطيل الشعر, وسنتناول في السطور التالية كيفية تطويل الشعر وعلاج تساقطه باستخدام حبة واحدة من الفلفل.
خطوات استخدام وصفة الفلفل السحرية لإطالة الشعر وإنبات الأماكن الفارغة
الفلفل مكون طبيعي يحتوي على نسبة من فيتامين سي وهو من أفضل الفيتامنيات التي تساعد في تقليل تساقط الشعر وتنبت الشعر مرة أخري في الأماكن التي تعرضت للصلع, ويمكن استخدام الفلفل في عمل وصفة طبيعية للشعر حيث تساعد في التخلص من هيشان الشعر ويقلل من تقصف نهايات الشعر, ويمكن استخدام هذه الوصفة في الطريقة التالية:-
- نستخدم حبة واحدة من الفلفل حيث ننظفها جيدًا ونزيل العنق ونقطعه ونضعه في الخلاط.
- نضع مع الفلفل ربع كوب من زيت الزيتون ونخلط المكونان معًا حتى يصبح قوامهما ناعم.
- نضع على الخليط كمية من ماء الثوم ويتم تحضيرها عن طريق هرس كمية من فصوص الثوم وتصفيتها للحصول على الماء الموجودة به.
- نضع ماء الثوم على خليط الفلفل ونقلبهم معًا ونسخن الخليط قليلًا حتى تمتصه مسام الشعر بشكل سريع.
- نوزع الخليط على فروة الرأس بكل أجزائها وندلكه جيدًا, وبعد ذلك نغطي الشعر بقطعة قماش مبللة ماء ساخن.
- نترك الخليط على الشعر ساعتين وبعد ذلك ننظف الشعر منها بشكل جيد.
أهم الخطوات التي يمكن إتباعها لتقليل تساقط الشعر وزيادة طوله
- الحرص على أن يحتوى النظام الغذائي على بروتين بنسبة عالية حيث أنه يعد الوحدة الرئيسة لبناء الشعر والحفاظ عليه من التساقط.
- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الحديد مثل الجرجير والكبدة والعسل الأسود, وغيرها لتقليل تساقط الشعر وزيادة طول الشعر بشكل فعال.
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