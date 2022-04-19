نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع كفتة أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط في 10 دقايق بدون مفرمة لحمة بمقادير مظبوطه 100% في المقال التالي
كفتة الأرز هي أحد أنواع الكفتة التي يحبها الجميع حيث أنه يتم تحضيرها بخلطة معينة وغالبا ما يتم تجهيزها عند الجزار في المفرمة ولكن الكثير من السيدات لا يفضلن تجهيزها عند الجزار وذلك بسبب عدم ضمان نظافة المفرمة وجودة اللحمة ولذلك يبحثن عن طريقة تحضيرها في البيت بسهولة دون الحاجة الي استخدام المفرمة وبالمكونات الصحيحة للحصول على أفضل طعم للكفتة, وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة التي يمكن تحضير كفتة الأرز في البيت والحصول على أفضل طعم.
طريقة عمل عمل كفتة الأرز
ماهي المكونات الازمة لعمل كفتة الأرز في المنزل
- كيلو لحم مفروم.
- بصلة كبيرة.
- خمس فصوص ثوم.
- معلقة ملح.
- حزمة بقدونس.
- معلقة فلفل أسود.
- معلقة بهارات.
- حبتان فلفل أخضر.
- زيت للقلي.
طريقة تجهيز كفتة الأرز في البيت دون استخدام المفرمة
الكفتة من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار وهناك العديد من أنواع الكفتة منها كفتة الأرز والتي تعد من الأكلات التراثية ويمكن تحضيرها في البيت بشكل صحيح بالخطوات التالية:-
- نقطع البصل والثوم والبقدونس ونضعهم على اللحم المفروم ونضع عليها الملح والفلفل والبهارات.
- نضيف على الخليط الفلفل الأخضر بعد تقطيعه ونقلب الخليط حتى تمتزج كل المكونات وبعد ذلك نضع كمية منه في الخلاط ونخلطهم حتى يصبح القوام ناعم.
- نكرر الخطوة مع كل الكمية وبعد ذلك نضع الكفتة في إناء كبير ونضعها في الثلاجة ساعة حتى تتماسك.
- نقوم بتشكيل الكفتة بأيدي مبللة بالزيت على هيئة كور صغيرة وبعد ذلك نضعها في الزيت على ناء بطيئة ونقلبها حتى يصبح لونه بني.
- نخرج الكفتة من الزيت ونتركها تبرد ويمكن طهيها مع الصلصة يمكن عمل منها كميات في أكياس وتخزينها.
خطوات إعداد كفتة الأرز من صوص الطماطم المفضل
- نضع إناء وبه معلقة من الزبدة على النار وبعد أن تذوب الزبدة نضع بها فصين ثوم ونقلبهم حتى يصبح لونهم ذهبي.
- نضع صلصة الطماطم ونضع عليها معلقة ملح ومعلقة سكر وفلفل أسود ونقلبها.
- نضع الكفتة على الخليط ونتركها ربع ساعة حتى تنضج تمامًا وبعد ذلك نقدمها.
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