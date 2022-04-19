نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس واحد فقط تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم والشعر سوف يسقط ولن يعود مره اخري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر من أكثر العادات الصعبة التي يقوم بها السيدات بالرغم من وجود أكثر من وسيلة للقيا بذلك إلا أنها تعد صعبة جدًا وذلك بسبب أما تكون وسيلة إزالة الشعر مؤلمة جدًا أن يكون لها تأثير قوي في التسبب في ألتهاب الجلد وجفافه, وغيرها من الأضرار, ولذلك فإن السيدات يبحث بشكل مستمر عن طريقة جديدة يمكن استخدامها للتخلص من الشعر من جذوره وليس لها أي أضرار, ولذلك سنوضح خلال مقالنا هذا أكثر طريقة فعالة للتخلص من الشعر في الجسم والوجه باستخدام كيس واحد فقط من البيكنج بودر.

خطوات إزالة شعر الوجه والجسم بسهولة في البيت بكيس فقط من البيكنج بودر

وصفة البيكنج بودر من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها لإزالة الشعر من الجذور بشكل نهائي, ولكن دون التسبب في الشعور بألم أو ظهور ألتهاب في الجلد حيث تعمل على إضعاف بصيلة الشعر وبالتالي تساقطها بسهولة والتخلص منها, كما أن لها تأثير قوي في عملية تبيض الجسم ويساعد في توحيد لون الجسم وعلاج أي أماكن غامقة به, ويمكن استخدام الوصفة كالتالي:-

نضع كيس من البيكج بودر في طبق ونضع عليه معلقتين من الليمون ومعلقة خل.

نضيف عليهم معلقة معجون أسنان ونقلب كل منهم وبعد ذلك نقوم بفرد طبقة منه على المكان المراد إزالة الشعر منه.

نضيف عليهم معلقة معجون أسنان ونقلب كل منهم وبعد ذلك نقوم بفرد طبقة منه على المكان المراد إزالة الشعر منه. نتركه حتى يجف على الجلد ثم نفركه بحركات دائرية من الجلد حتى يتم التخلص من الشعر وسيلاحظ أن المكان أصبح أفتح.

خطوات إعداد شمع إزالة الشعر بدون ألم في المنزل

الشمع من أكثر وشائل إزالة الشعر المستخدمة حيث أنه يزيل الشعر من الجذور وبالتالي لا تظهر إلا بعد وقت طويل جدًا في الجسم ويمكن تحضير الشمع من خلال الآتي:-