نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعرايس العيد.. أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بدون مواد كيماويه هيصبح ناعم حرير في المقال التالي

إليكم طريقة عمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه، فالشعر الناعم والانسيابي هو حلم الكثير من الفتيات وخاصة الفتيات التي خُلقت بشعر خشن ومجعد، ولكن مكواة وماكينات فرد الشعر لا تعالج هذه المشكلة وإنما تزيد الأمر سوء، لأنها تمنح الشعر فرد مؤقت وبعد أن يزول مفعوله يصبح الشعر أسوأ مما كان عليه لأن الكيراتين الصناعي يحتوي على نسبة كبيرة من المواد السامة والكيميائية التي تضر الشعر ولكن وصفتنا اليوم هي خلطات طبيعية بدون أي مواد إضافية ضارة. طريقة تحضير أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر مقادير الوصفة:- كوب كبير من زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

أربع قشور موز. طريقة التحضير بالخطوات:- ضعي كل المكونات بداخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنهم جيدًا ويصبحوا خليط ناعم ومتجانس وخالي من أي تكتلات.

بعد ذلك قومي بصبه في قدر معدني على النار حتى يذوب بعد أن يغلي تمامًا ثم قومي برفعه من على النار حتى يبرد تمامًا.

ضعي الخليط بعد أن يبرد في علبة زجاجية ثم أغلقيها وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك ثم قومي قومي بغسل شعرك جيدًا وطبقي الوصفة عليه.

كرري الطريقة مرتين خلال الأسبوع الواحد وكل مرة يجب الانتظار ساعتين حتى تستفاد خلايا الشعر من المكونات. وصفة الخل والأعشاب للشعر مقادير الطريقة:- خمس ملاعق كبيرة من البابونج أو الزعتر أو الميرمية.

كوبان كبيران من الماء.

ملعقة خل أبيض كبيرة. طريقة التحضير:- اغلي أي عشبه من الأعشاب السابقة لمدة نصف ساعة ثم قومي بإضافة الخل الأبيض إليها وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك وأضيفي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم قومي بشطفه بالشامبو والماء البارد.

كرري الوصفة مرة أسبوعيًا لمدة شهر على الأقل. وصفة الخميرة والنشا للشعر المكونات:- كيس خميرة فورية.

ملعقتان نشا ومثلهما من خل التفاح. طريقة التحضير:- قومي بخلط المكونات في وعاء مناسب واتركي الخميرة تتفاعل مع المكونات لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك ابدئي في وضعه على شعرك بالتساوي واتركيه عليه لمدة ساعتين ثم قومي بتغطيته أثناء تركه.

اغسلي شعرك بعد مرور الساعات ونظفيه من أي بواقي للخليط. عمر شويل - جدة لعرايس العيد.. أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بدون مواد كيماويه هيصبح ناعم حرير - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعرايس العيد.. أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بدون مواد كيماويه هيصبح ناعم حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.