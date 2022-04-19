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الكفتة واحدة من الأكلات البسيطة التي تحضر في المنزل بسهولة من خلال بعض التركات والخطوات البسيطة التي تجعلها مثل الموجودة في المحلات بشكل كبير، وهذا من خلال وضع بعض الإضافات التي تجعل من الكفتة ذات مذاق جيد ومميز للغاية بدون أن يتعرض حجمها إلى النقصان نهائيا أو تبدأ في التفكك في الوعاء، وقد نتعرف معا في هذا المقال على مجموعة من الخطوات التي تساعد في تحضيرها بشكل مميز ومذاق فريد من نوعه وهذا ما نتعرف عليه. مكونات تحضير الكفتة المشوية من الممكن أن يتم تحضير الكفتة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في تحضيرها.

وهذا حيث يتم تحضي ر كيلو من اللحم الأحمر المفروم ناعم ويتم إضافة ربع الكمية من الدهن لها وتفرم أيضا مع بعضها البعض.

ومن ثم يتم تحضير ملعقتين من تواصل الكفتة وتضرب جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم ضرب البصل في الخلاط وتصفيته من الماء ومن ثم يضاف لها ملعقة ملح وفلفل أسود وتقلب المكونات جيدا حتى تمزج تماما.

ومن ثم يتم تشكيل اللحم على هيئة أصابع طويلة موضوعة على سيخ الشوي الخاص بالكفتة.

وبعدها يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 وتترك في الكفتة نصف ساعة فقط.

ويتم إخراج الصينية ومن ثم يتم وضع قطعة من الفحم المشتعل في قطعة سمن أو زيت وتغطى اللحمة جيدا.

ومن ثم يتم تقديمها مع الأر أو المكرونة والطحينة. مكونات تحضير كفتة الحاتي في المنزل من الممكن أن يتم تحضير كفتة الحاتي في البيت من خلال إضافة الفلفل الأخضر لها حتى يعطيها مذاق مميز وجميل.

ومن الضروري إضافة تفل البصل إليها وتفرم المكونات جيدا مع بعضها حتى تندمج جميع المكونات مع بعضها.

ويتم تقسيم اللحم المفروم إلى كرات صغيرة ومن ثم يتم وضعها على السيخ المخضر بعد تبلبيله بكمية من ماء البصل ويتم وضع اللحم عليها.

وتصبح اللحمة المفرومة بهذا الماء حتى تحصل في النهاية على المذاق المميز لأن البصل يعطيها رائحة خلاب.

وبعدها يتم شوي الكفتة المشوية على الفحم عمر شويل - جدة طريقه جديده لعمل الكفته عمرها ما هتفك ولا تكش منك باسرار الحاتي جربيها اليوم - ثقفني

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