بالعجيبنة السحريه بيتزا الطاسه السريعه في 10 دقائق حضريها هشه وخفيفه

البيتزا واحدة من الأكلات التي يحبها الأطفال والكبار ويسعون بشكل مستمر إلى تناولها من أجل تناولها لما تحمله من مذاق مميز وجميل للغاية، وقد يكون من السهل تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات لما تتوفر به من مبالغ كبيرة للغاية، وقد يكون السر في هذه الوجبة البسيطة المحضرة في المنزل هو التخمير اللازم الذي يتم تحضير هذه الوجبة به، فقد نتعرف معا على بعض الخطوات التي تساعد في تحضير عجينة البيتزا السريعة به في المنزل باستخدام الطاسة وبدون استخدام فرن أو تخمير لمدة طويلة.

مكونات تحضير بيتزا الطاسة السريعة

يمكنك الآن تحضير وجبة البيتزا للأطفال مع إمكانية وضع الخضروات عليها حتى تقومي بزيادة القيمة الغذائية في الطعام أثناء تحضيره، وهذه المكونات هي:

يتم تحضير كوبين من الدقيق.

تحضير ملعقة من الملح.

تحضير نفس ملعقة من السعر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقتين من زيت الزيتون.

2 ملعقة من حليب البودر

بصلة، اثنين ثمرة فلفل أخضر وواحدة من الفلفل الألوان وطماطم.

صدر دجاجة، جبنة موتريلا جبنة رومي.

للصلصة: ربع كيلو طماطم، ملعقة كمون، ملعقة فلفل أسود، ملعقة ملح، بصلة.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة