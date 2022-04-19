بالعجيبنة السحريه بيتزا الطاسه السريعه في 10 دقائق حضريها هشه وخفيفه

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البيتزا واحدة من الأكلات التي يحبها الأطفال والكبار ويسعون بشكل مستمر إلى تناولها من أجل تناولها لما تحمله من مذاق مميز وجميل للغاية، وقد يكون من السهل تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات لما تتوفر به من مبالغ كبيرة للغاية، وقد يكون السر في هذه الوجبة البسيطة المحضرة في المنزل هو التخمير اللازم الذي يتم تحضير هذه الوجبة به، فقد نتعرف معا على بعض الخطوات التي تساعد في تحضير عجينة البيتزا السريعة به في المنزل باستخدام الطاسة وبدون استخدام فرن أو تخمير لمدة طويلة.
مكونات تحضير بيتزا الطاسة السريعة
يمكنك الآن تحضير وجبة البيتزا للأطفال مع إمكانية وضع الخضروات عليها حتى تقومي بزيادة القيمة الغذائية في الطعام أثناء تحضيره، وهذه المكونات هي:
- يتم تحضير كوبين من الدقيق.
- تحضير ملعقة من الملح.
- تحضير نفس ملعقة من السعر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة خميرة فورية.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة من حليب البودر
- بصلة، اثنين ثمرة فلفل أخضر وواحدة من الفلفل الألوان وطماطم.
- صدر دجاجة، جبنة موتريلا جبنة رومي.
- للصلصة: ربع كيلو طماطم، ملعقة كمون، ملعقة فلفل أسود، ملعقة ملح، بصلة.
طريقة تحضير بيتزا الطاسة
- يتم وضع الدقيق بعد نخله في وعاء وعليه ملعقة لبن بودر وملعقة سكر وملعقة خميرة وملعقة بيكنج بودر وملعقة ملح.
- تقلب جميع المكونات الجافة ويتم إضافة زيت الزيتون على المكونات وتقلب جيدا، ومن ثم يتم إضافة كوب حليب.
- وتعجن باليد حتى تصبح جميع المكونات متماسكة تماما، وفي حالة الرغبة في زيادة زيت الزيتون يتم إضافة ملعقة أخرى.
- تقلب المكونات حتى تصبح عجين سائل مثل قوام البان كيك، وتترك لمدة ربع ساعة حتى تتخمر جميع المكونات مع بعضها.
- ويتم دهن ملعقة زيت بسيطة في طاسة وتوضع عليها العجين وتتوضع على نار هادئة وتغطى دقيقتين.
- ويتم وضع الصلصة عليها وبعدها توضع قطع الدجاج المعصجة ويتم وضع الخضروات على الوجه وتوضع الجبنة الرومي والموتزريلا.
- بعدها توضع على النار لمدة ربع ساعة حتى تبدأ في التماسك والنضج الكامل.
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