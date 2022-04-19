3 حبات على الريق معجزة لإزالة الكرش في يومين تخسيس البطن حتي لو كبيرة ومدلدلة بدون رياضة

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عمر شويل - جدة عملية خسارة الوزن من المهام المعقدة التي يعاني منها الكثير, وتتراكم الدهون في الجسم بسبب السعرات الحرارية الزائدة عن احتياج الجسم وبالتالي يعمل الجسم على تخزينها في البطن وفي مناطق الجسم المختلفة, وهناك العديد من الطرق التي يمكن إتباعها للتخلص من الوزن مثل أدوية التخسيس ولكنها تحتوي على العديد من المواد الضارة للجسم والتي تسبب مشاكل صحية مختلفة, وسنوضح في السطور التالية طريقة سحرية يتم فيها استخدام ثلاث حبات فقط من مكون جبار للتخلص من وزن الجسم الزائد.

خطوات خسارة دهون البطن والجناب بحبات القرنفل خلال ثلاث أيام فقط

القرنفل من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من الدهون في الجسم, ويحتوي القرنفل على مجموعة من المواد التي تزيد من عملية الحرق في الجسم ويساعد في التخلص من أي دهون موجودة وخاصة في مناطق البطن والجناب, ويساعد القرنفل في تحويل الجسم الي ماكينة لحرق الدهون, كما أنه لا يسبب أي نقص في العناصر الأساسية في الجسم مثل الأضرار التي تسببها إتباع النظام الغذائي الشاق, ويمكن استخدام القرنفل بأكثر من طريقة منها الأتية:-

نضع معلقة من القرنفل ونضع معه معلقة من بذور الكتان.

نضيف عليهم معلقة من النعناع المجفف ومعلقة من الشمر.

نضع معهم معلقتين خل تفاح وشرائح من الليمون, ونضع عليهم كوب ماء.

نغلي الخليط على النار وبعد عشر دقائق نتركه ليبرد ونصفيه ويتم تناوله ثلاث مرات خلال اليوم.

خطوات استخدام القهوة الخضراء لحرق دهون البطن خلال ثلاث أيام

القهوة الخضراء من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من أي دهون وترهلات في الجسم, حيث أنه تزيد من معدل حرق الجسم للدهون وتساعد في التخسيس بشكل سريع, كما أن لها أهمية كبيرة أخري للجسم مثل الطاقة الكبيرة التي تمد الجسم بها وغيرها, ويمكن استخدام القهوة الخضراء مع خل التفاح عن طريق غليهما على كوب ماء معًا وتناول هذا الخليط بعد الأكل ومع تناول السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم فقط وتقليل نسبة الدهون في الأكل, سيلاحظ تغير شكل الجسم والتخلص من الدهون خلال ثلاث أيام فقط