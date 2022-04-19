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هتبقي قشطة.. ضعيها على ليفة الاستحمام للتخلص من السواد تبحث كل فتاة مقبلة على الزواج عن أقوى وصفات طبيعية لتبييض الجسم، حيث أن الفتيات تعاني من اسمرار في بعض المناطق في الجسم وهذه مشكلة مزعجة بالنسبة لها وخاصة وأنها ستتزوج حديثًا وتحب أن تظهر بمظهر لطيف أمام زوجها، وسنقوم بتقديم أفضل الخلطات التي يمكنك الاعتماد عليها للتخلص من أي اسمرار في مناطق الجسم المختلفة سواء في منطقة العانة أو تحت الإبطين حتى تحصلي على جسم أبيض وناعم وخالي من أي اسمرار. وصفات طبيعية لتبييض الجسم من الاسمرار وصفة الحليب والبيكنج باودر للتفتيح زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان مب الطازج. خطوات وطريقة التحضير:- أضيفي ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض إلى ربع كوب كبير من الحليب الطازج ثم أضيفي ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

قلبي المكونات السابقة جيدًا ثم قومي بإضافة ربع كوب كبير من زيت جوز الهند وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

بالماء الساخن قومي بتبليل المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم قومي بتدلكيها جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا.

بعد نصف ساعة تقريبًا قومي بإزالة الخليط من على الجلد وقومي بترطيب المنطقة بزيت جوز الهند أو أي زيت طبيعي. وصفة الحليب والبرتقال لتفتيح الجسم المكونات:- قشور برتقال جافة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كمية مناسبة من الحليب الطازج. طريقة وخطوات تحضير الكريم:- قومي بطحن قشور البرتقال الجافة بواسطة المطحنة المنزلية حتى يصبح ناعم تمامًا ثم أضيفي العسل والحليب وقلبي الخليط جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الكريم في علبة زجاجية صغيرة ولها غطاء محكم وضعيها في الثلاجة حتى تتجانس قليلًا وتتماسك.

ابدئي في فرد الخليط على المنطقة المراد تفتيحها ثم قومي بتركه عليها لمدة نصف ساعة حتى يصبح جاف تمامًا على الجلد.

بعد أن يجف الخليط قومي بإزالته من على المنطقة بفركه أولًا ثم قومي بشطفه بالماء الدافئ حتى تخلصيه من آثار الخليط.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا خلال شهر واحد قبل الاستحمام حتى تقومي بتنظيفه جيدًا أثناء الاستحمام و ستجدي أفضل النتائج بعد عدة مرات من الاستخدام. عمر شويل - جدة هتبقي قشطة.. ضعيها على ليفة الاستحمام للتخلص من السواد والاتسخات بالجسم في دقائق نتيجة سحريه - ثقفني

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