لذيذة وهشة.. طريقة عمل بيتزا الطاسة بمقادير مظبوطة وطعم خرافي وعجينة كالقطن

طريقة عمل بيتزا الطاسة، نقدم في هذه المقالة أسرع وصفات بيتزا الطاسة، التي لا تأخذ وقت أو مجهود ويوجد الكثير من الأشخاص يقوموا بعمل هذه الطريقة، طريقة عمل البيتزا الطاسة المفضلة لكثير من الأشخاص الأطفال والكبار، ونقدم في هذه المقالة العديد من الواصفات المميزة، طريقه سهلة وبسيطة ومكوناتها توجد في المنزل.

طريقة عمل بيتزا الطاسة

المكونات

نصف كيلو جرام من الدقيق.

رشة من الملح.

ربع معلقه من السكر.

كيس من البيكنج بودر.

كيس من الخميرة الفورية.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

ربع كوب ماء دافئ.

معلقتان من الصلصة.

القليل من الفلفل الألوان مثل(أخضر، أحمر، أصفر).

واحدة من البصل الشرائح.

كمية من الزيتون المخلل.

نصف كيلو من الفراخ الشاورما.

اثنان من الطماطم.

كمية من الجبن مثل (جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا،).

بيتزا المقلاة

نقوم بعجن جميع المكونات جيدا ونغطيها بعد عجنها.

ثم نقوم بترك العجينة في مكان دافئ حتى تخمر لمدة نصف ساعة أو أكثر.

تحضير بوله فارغه لتقطيع مكونات الحشو.

نقوم بتقطيع الفلفل الألوان (أخضر، أحمر، أصفر) وباقي المكونات لشرائح رقيقة، وهذا سر نجاح البيتزا.

تحضير طاسه فارغه لنقوم بعمل الشاورما الفراخ.

نقوم بإضافة معلقتان من الزيت في الطاسة.

ثم نقوم بإضافة الشاورما بعد غسلها في الطاسة.

إضافة رشة قليلة من الملح ورشه قليله من الفلفل الأسود المطحون على الشاورما.

تحضير طاسه تيفال حتى لا تلتصق العجينة.

ثم نقوم بدهن الطاسة زيت.

إضافة كمية من العجين في الطاسة.

ثم نقوم بفرد العجينة جيدا.

ثم نقوم بدهن معلقتان من الصلصة على العجينة.

ثم نقوم بإضافة جميع مكونات الحشو المتقطعة على العجينة.

ثم نقوم بإضافة الشاورما الفراخ على العجينة ومكونات الحشو.

إضافة الجبنة الرومي والجبنة الشيدر والجبنة الموزاريلا.

ثم نقوم بتشغيل نار هادئة ونترك الطاسة على نار هادئة جدا لمدة ٢٠ دقيقة.

تحضير طبق لتقديم البيتزا للطعام بعد تخلصها.

تحدثنا عن أسهل طريقة لعمل البيتزا الطاسة، وتحدثنا عن أهم طرق البيتزا الطاسة، وتحدثنا عن محبين البيتزا الطاسة من أسهل وأسرع الطرق، وأبسط الطرق بمكونات بسيطة جدا، البيتزا الطاسة من الوجبات المفضلة لدى الكثير، ويوجد طرق كثيرة لعمل البيتزا ويوجد كل مكوناتها بالمنزل.