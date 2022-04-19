نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات لحرق الدهون وإنقاص الوزن الزائد في أسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروبات لحرق الدهون يمكن إدخالها على النظام الغذائي المتبع يوميًا لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في بعض المناطق، خاصة وأن تناولها على الريق يؤدي إلى أفضل النتائج المرغوبة، وفغي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني مجموعة من هذه المشروبات وطريقة تحضيرها.

مشروبات لحرق الدهون باستخدام العسل والليمون

من المعروف لدى الجميع أن العسل يرفع من كفاءة الجهاز المناعي، كما أن الليمون يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في طرد المواد السامة من الجسم.

كما أنه يحتوي على مادة البكتين التي تساعد بشكل فعال في حرق الدهون الزائدة، وفيما يلي نقدم مكونات المشروب وطريقة إعداده:-

مكونات مشروب العسل والليمون

يتكون هذا المشروب مما يلي:-

نصف ليمونة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة الإعداد

من الأفضل تناول المشروب على الريق للحصول على أفضل النتائج، وفيما يلي خطوات تحضيره:-

أولاً، يتم عصر نصف الليمون على كوب من الماء الدافئ. ثم يتم إضافة عسل النحل لتحلية المذاق. من ثم يتم تناول المشروب على الريق قبل تناول وجبة الفطور بحوالي ربع ساعة.

مشروب الكمون لحرق الدهون

كما أن الكمون هو نوع من التوابل التي تساعد في طرد السموم من الجسم وتحفز عملية التمثيل الغذائي.

كما أنه يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ويضبط مستوى السكر في الدم.

الكمون يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، ويساعد أيضًا في التخلص من الدهون الزائدة، وفيما يلي مكونات المشروب وطريقة إعداده:-

المكونات

لتحضير مشروب الكمون، يتم استخدام المكونات الآتية:-

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

كوب من الماء.

نصف ليمونة.

الطريقة

يتم تحضير المشروب بإتباع هذه الخطوات:-

أولاً، يتم نقع الكمون في كوب من الماء وتركه لمدة ليلة كاملة. ثم يتم تناوله على الريق في صباح اليوم التالي. كما يمكن إضافة الكمون إلى الماء وغليه على النار وتناول المشروب دافئًا.

مشروبات لحرق الدهون باستخدام القرفة

تحتوي القرفة على مواد مضاد للبكتيريا والميكروبات، كما أنها تساعد في حرق الدهون خاصة المتراكمة في منطقة الكرش، وفيما يلي المكونات وطريقة الإعداد:-

مكونات المشروب

يتكون مشروب القرفة من الآتي:-

ملعقة من القرفة المطحونة (يمكن استبدالها بعود من القرفة).

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة تحضيره

يتم تحضير المشروب بالطريقة الآتية:-

أولاً يتم إضافة القرفة إلى الماء. ثم وضع المزيج على النار لمدة عشر دقائق حتى الغليان. من ثم يتم رفعه من على النار وتركه جانبًا حتى يصبح دافئًا. بعد ذلك يتم إضافة عسل النحل لتحلية المذاق. وأخيرًا يمكن تناوله على الريق، أو قبل النوم لتستمر عملية الحرق ليلاً.

مشروب الزنجبيل للتخلص من الدهون

يحتوي الزنجبيل على مركبات تحفز عملية الحرق وتنسف الدهون المتراكمة في منطقة البطن خاصة، وفيما يلي المكونات وطريقة تحضير المشروب:-

مكونات المشروب

تتمثل المكونات فيما يلي:-

ملعقة من الزنجبيل المطحون.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضيره

فيما يلي خطوات التحضير:-

أولاً، يتم إضافة الزنجبيل المطزن إلى الماء الساخن، وتغطيته لمدة عشر دقائق. ثم إضافة عسل النحل للتحلية، وتناوله على الريق أو بين الوجبات لحرق الدهون. كما يمكن إضافة باكيت من الزنجبيل إلى كوب من الشاي صباحًا لتحفيز عملية الحرق على مدار اليوم.

بذلك نكون انتهينا من تقديم مشروبات لحرق الدهون وإنقاص الوزن في وقت قصير مع الحفاظ على مستويات الأنسولين وضبط معدل السكر في الدم.