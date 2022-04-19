لا ترميه.. تنظيف الزيت بعد القلي بحيلة ذكية وكم مرة يمكنكِ إعادة استخدامه بأمان

بعد طهي الوجبات المقلية يجب تنظيف الزيت بعد القلي، وذلك نتيجة لترسب الطعام في أسفل المقلاة حيث يمكنك إستخدام الزيت بعد القلي وتصفيته جيداً مع مراعاة الشروط في إستعماله حتى لا نتعرض للأمراض الناتجة عن الإستعمال المتكرر، ومن خلال السطور القادمة في المقال سنقوم بتقديم طريقة مميزة للتنظيف.

تنظيف الزيت بعد القلي

بعد قلي الطعام في الزيت يمكنك تصفيته للحصول على زيت نظيف، وذلك من خلال عدة خطوات كالتالي:

المكونات

زيت القلي الغير نظيف.

مصفاة ضيقة الفتحات.

قمع.

قطعة من القماش أو قطعة من الشاش.

علبة نظيفة، وجافة تماماً.

الطريقة

في العلبة قومي بوضع الشاش، وقومي بتثبيته جيداً.

قومي بوضع المصفاة فوق الشاش.

إبدئي بسكب الزيت عبر المصفاة، وسيمر عبر الشاش.

إحتفظي بالزيت بعد إحكام الغلق لحين الإستخدام مرة أخرى.

نصائح الحفاظ على جودة الزيت

يمكنك الحفاظ على جودة الزيت، ويمكنك استخدامه أكثر من مرة كالتالي:

قومي باختيار نوع جيد للطهي حتى يمكنك استخدامه أكثر من مرة، وحتى يصلح لاستخدام درجات الحرارة العالية بدون تعرضه للاحتراق.

عند القلي يجب استخدام درجة حرارة متوسطة حتى لا يحترق بسرعة، ولا يتعرض لتغيير لونه.

بعد الانتهاء من طهي الطعام في الزيت قومي بإطفاء النار، ونقل المقلاة بعيداً عن النار أو على مكان بارد مثل الرخامة مع مراعاة تجنب تغطيته وهو ساخن.

تجنبي تصفية الزيت بعد طهي بعض الوجبات مثل اللحوم والدجاج والأسماك حيث تنتقل البكتيريا في زيت القلي، ويتغير لونه وطعمه ورائحته.

يمكنك وضع نصف ملعقة من الخل الأبيض في الزيت خلال قلي بعض الأكلات مثل البطاطس والباذنجان حتى يظل الطعام مقرمش حتى بعد أن يبرد.

يمكنك وضع قشرة من البصل داخل الزيت قبل تسخين الزيت حتى لا يحدث فرقعة لسلامتك.

عليك استخدام الزيت للقلي ثلاث مرات فقط بدلاً من تعرضه للحرارة ويفقد خصائصه.

عليك استخدام ملعقة مثقوبة في تصفية الطعام حتى لا يترسب الكثير في الزيت.

لا تقومي بتصفية الزيت إلا بعد انخفاض درجة حرارته تماماً.

إذا كان لديك صعوبة في إفراغ الزيت إلى زجاجة عليكي باستخدام القمع في سكب الزيت حتى لا ينسكب الزيت في المكان.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح طريقة تنظيف الزيت بعد القلي بطريقة تسهل عليكي استخدام الزيت أكثر من مرة ولكن ينصح الأطباء باستخدامة مرتين فقط على أقصى تقدير لتجنب الأضرار الصحية، ولقد قمنا بوضع طريقة تصفيته للحصول عليه نظيفاً تماماً، ومن هنا لقد تناولنا بعض نصائح للحفاظ على جودة الزيت بدلاً من تعرضنا للمخاطر والأمراض.