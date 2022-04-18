طريقة عمل كاسات الكنافة بالكريمة والمانجو والنوتيلا والمهلبية

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إليكم وصفات مختلفة لعمل كاسات الكنافة إحدى الحلويات الشرقية المشهورة واللذيذة، لها وصفات مختلفة عند التحضير مثل إعدادها بالكريمة أو المانجو أو الفراولة أو قمر الدين بحسب رغبتكم، وفيما يلي إليكم طريقة تحضير كل وصفة منهم. طريقة عمل كاسات الكنافة بالكريمة والمانجو أولاً المكونات: نصف كيلو كنافة.

كيلو من المانجو.

بودرة كريم شانتيه.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب ونصف من عصير المانجو.

سمن بلدي.

كوب ونصف قطر. خطوات التحضير: نقطع المانجو إلى قطع صغيرة ثم نرش عليها السكر الناعم.

نخرج الكنافة من الثلاجة ونفتتها، ثم نضع كمية من السمن على النار ونضيف إليها الكنافة حتى تحمر.

ندمج كل من عصير المانجو مع الكريم شانتيه ونخفقهم معا ً.

نحضر الكاسات ونرص الطبقات كالتالي: طبقة من الكنافة المحمرة، تليها طبقة من المانجو ثم الكنافة وعليها الكريم شانتيه وتُقدم. طريقة عمل كاسات الكنافة بالنوتيلا أولاً المكونات: كيلو كنافة.

أربع ملاعق زبدة.

ملعقتان من السكر الناعم.

3 كوب من الكريمة اللباني.

كوب ونصف مكسرات.

ثلاث ملاعق كبيرة نوتيلا.

نصف ملعقة قرفة مطحونة.

للتزيين: شيكولاتة مذابة ومكسرات. طريقة التحضير: نكسر الكنافة بواسطة اليد تكسير ناعم جداً ونخلطها مع السكر والزبدة ثم نقلبها بشكل جيد.

نحضر صينيتين فرن نفس المقاس ونفس الشكل وندهنا بقليل من الزبدة.

نرص الكنافة ونفردها في الثواني ثم ندخلها إلى الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي.

نترك الكنافة جانباً حتى تبرد.

في وعاء مناسب نخلط كل من الشيكولاتة، كريمة الخفق اللباني، المكسرات، القرفة.

في كاسات التقديم نضع قطعة من الكنافة ثم طبقة من خليط الكريمة وعليها طبقة أخرى من الكنافة وبعدها طبقة الكريمة على الوجه.

نزين الكنافة بالشيكولاتة الذائبة والمكسرات وتقدم. طريقة عمل كاسات الكنافة بالمهلبية أولاً المكونات: ½ كيلو كنافة.

السمن البلدي أو الزبدة.

الحشوة: 2 كوب حليب سائل. نصف كوب نشا. ½ كوب سكر. ملعقة كبيرة ماء ورد. كوب قشطة.

للتزيين:فستق حلبي. طريقة التحضير: نقطع الكنافة إلى قطع صغيرة جداً ثم نحمرها في السمن والزبدة حتى تصبح ذهبية.

في وعاء آخر نضع الحليب ونضيف السكر والنشا وماء الورد ونقلب حتى تذوب المكونات جيدا على البارد.

بعد ذلك نرفع الخليط على النار ونحرك باستمرار حتى يتماسك، ثم نرفعه من على النار ونضيف القشطة.

في كاسات التقديم نضع طبقة من الكنافة المحمرة، ثم طبقة من المهلبية، ثم طبقة من الكنافة بالتتابع حتى تمتلئ الكاسات على أن تكون الطبقة النهائية هي الكنافة المحمرة.

نزين الوجه بالفستق الحلبي ثم تقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كاسات الكنافة بالكريمة والمانجو والنوتيلا والمهلبية - ثقفني

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