نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوربة الشوفان بطرق مختلفة في المقال التالي

تعتبر شوربة الشوفان من أفضل أنواع الشوربات الخفيفة التي يمكن تناولها على الفطور في رمضان حيث تساعد من الشعور بالشبع وتمدك بالطاقة وتتماشى مع أجواء رمضان، وفرنا لك في هذا المقال عدة طرق لعمل هذا الحساء بطريقة سهلة وبسعرات حرارية أقل فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. شوربة الشوفان حساء الكويكر بالحليب: المقادير: أربع أكواب من الماء.

خمس ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

مكعب من مرق الدجاج.

ربع كوب من شوفان الكويكر.

بصلة واحدة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

فصان من الثوم المفروم ناعم

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير الحساء: في قدر على نار متوسطو يوضع الزيت. بعد أن يسخن أضيغفي اليوم لمفروم والبصل وقلبي حتى يذبل. في وعاء منفصل يخلط كلاً من الماء والشوفان واللبن السائل. يضاف هذا الخليط إلى البصل والثوم ويقلب جيداً. أضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبي حتى يذوب. يتبل الخليط بالملح والفلفل ثم يترك لمدة ربع ساعة حتى ينضج ثم يقدم. شوربة الشوفان بالخضار: المقادير: ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة واحدة مفرومة ناعم.

عود من الكراث المفروم ناعم.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

ثمانية أكواب من مرق خضار أو حساء الدجاج.

حبتان صغيرتان من البطاطس المقطة مكعبات.

ورقة من الورق اللوري أو ورق الغار.

كوب من السبانخ المفرومة.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف كوب من الشوفان.

جزرة متوسطة مقطعة مكعبات. خطوات التحضير: يتم تسخين الزيت على النار متوسطة ثم يضاف البصل والكراث والثوم. قلبي لمدة ثلاث دقائق ثم أضيفي الجزر. يترك الجزر حتى يصبح طري ثم يضاف ست أكواب من الماء. تضاف البطاطس إلى الماء وكذلك ورق الغار وقلبي. اتركي الخليط يغلي ثم غطيه واتركيه لمدة ساعتين على نار هادئة. يضاف الشوفان والسبانخ وتقلب المكونات معاً. تبلي الخليط بالملح والفلفل وقلبي. اتركي الحساء على النار لمدة ربع ساعة ثم ارفعيه من على النار. عمر شويل - جدة شوربة الشوفان بطرق مختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوربة الشوفان بطرق مختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.