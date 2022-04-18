نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات اللحم على الطريقة السويدية بالصوص الأبيض اللذيذ في المقال التالي
كرات اللحم من الأكلات التى تتميز بمذاقها اللذيذ، وهى عبارة كور من اللحم المشوحة فى الزيت وتوضع فى صوص أبيض بمذاق روعة وهو ما يعطيها الطعم الجميل المختلف، وتعد من الأكلات السويدية الشهية والتى تقدم فى العديد من المطاعم الكبرى، والتى يقبل على أكلها الكثير من الأشخاص وتعد نوع مختلف لتقديم اللحمة المفرومة بالكثير من الطرق، لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمله فى المنزل ويكون زى الجاهز، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كرات اللحم السويدية بالصوص الأبيض اللذيذ بالتفصيل.
مكونات كرات اللحم على الطريقة السويدية بالصوص الأبيض اللذيذ
لتحضير كرات اللحم السويدية بالصوص الأبيض علينا التعرف على مكوناتها ومكونات الصوص الذى تقوم فيه وهى كالتالي:
- ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.
- ٢ ملعقة صغيرة من البقدونس.
- حبة صغيرة من البصل.
- ملعقة كبيرة من البهارات.
- ١/٤ كوب من البقسماط المطحون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
مكونات الصوص
- ٢ كوب من اللبن.
- ٣ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ٢ كوب من المرق.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من المستردة.
- شوية من البقدونس المفروم.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من صوص يستر شاير.
- ملح حسب الرغبة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كرات اللحم السويدية بالصوص الأبيض سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وتحضر فى وقت قصير وهى كمايلي:
- فى الكبة نقوم بوضع البصلة ونفرمها كويس أو نبشرها.
- ثم نحضر وعاء كبير ونضع به اللحمة ثم نضيف عليها البصل المفروم والبقدونس والبقسماط.
- ونضيف عليهم البهارات والملح والفلفل والثوم المفروم وحبة البيض ونعجنهم مع بعض كويس.
- بعد خلطهم جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها كويس ونتركهم لمدة ١٠ دقائق.
- ثم نقوم بتشكيل الخليط الى كرات متوسطة الحجم أو صغيرة.
- نحضر طاسة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة الزبدة ونضيف عليها شوية من الزيت ونقوم بتشويح كور اللحم حتى تتحمر من جميع الجوانب.
- ثم نرفعها من الطاسة وفى نفس الطاسة نضيف ملعقة الزبدة ونضيف عليها الدقيق ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي.
- بعد ذلك نضيف عليه اللبن والمرق بالتدريج ونقلب ونضيف عليهم المستردة وصوص يستر شاير والملح والفلفل ونقلبهم مع بعض كويس.
- نتركهم يغلوا على النار حتى يثقل قوامهم شوية ثم نضيف عليهم كور اللحمة ونتركهم حتى يتشربوا الصوص ثم نرفعها من على النار.
- ثم نغرفها فى طبق التقديم ونرش عليها البقدونس المفروم لتشكيله وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية.
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