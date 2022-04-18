لماذا ينصح الأطباء والمنظمات العالمية بعدم غسل اللحوم بالماء قبل السلق؟

سبب عدم غسل اللحوم بالماء، ينصح الكثير من الأطباء والعديد من المنظمات الصحية بعدم غسل اللحوم أو الدواجن بالماء قبل الطبخ للكثير من الأسباب الصحية، ولتجنب تلك الأسباب الصحية يجب أن نجد طريقة بديلة لغسل اللحوم أو تنظيفها والطريقة الأمثل لذلك هي من خلال وضع قطع اللحم أو الدواجن في الماء للسلق مباشرةً بدون غسلها حتى نمنع انتشار الميكروبات أو البكتيريا من الطعام إلينا أو إلى الأشياء المحيطة بالطعام أثناء غسله، ولكن ما هي أهم أسباب عدم غسل اللحم بالماء مباشرة؟ فيما يلي نضع لكم الأسباب التي اوضحتها رئيسة قسم الارشاد في الطب البيطري بالغربية.

أسباب عدم غسل الدواجن أو اللحوم بالماء

غسل اللحوم أو الدواجن تحت الماء من أكثر العادات التي تضرنا بطريقة غير مباشرة وغير مرئية في نفس الوقت ويجب أن نحترس كثيرًا عند القيام بذلك، وقد حذرت هيئة الدواء والغذاء العالمية من ذلك وأكدت على عدم غسل اللحوم أو الدواجن ولكن بالتحديد اللحوم الحمراء لمجموعة من الأسباب تتمثل في: