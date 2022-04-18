لن تصدقي طول رموشك و كثافة حواجبك في 3 أيام بمكونات طبيعية فعالة مئة بالمئة

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عمر شويل - جدة لن تصدقي طول رموشك و كثافة حواجبك في 3 أيام بمكونات طبيعية وفعالة مئة بالمئة، إليكي سيدتي كيفية تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة فائقة ستحصلين على رموش وحواجب طويلة وسميكة في 3 أيام فقط، سنحتاج إلى البصل فهو يحفز نمو شعر الحاجبين والرموش كما أنه يحد من تساقط شعر الحواجب والرموش كما يمكنك تطبيق الوصفة على جذور شعر الرأس لمنع تساقطه.

لن تصدقي طول رموشك و كثافة حواجبك في 3 أيام فقط

مكونات الوصفة الأولى :

بصلة حمراء.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ البصلة وقشرها لتزيل القشرة الخارجية ثم اقسمها إلى نصفين وبعد ذلك خذ نصف البصلة وابشرها، وبعد ذلك ضع مبشور البصل في إناء معدني وأضف إليه زيت الزيتون ثم ضعي المكونات على النار لمدة دقيقتين، مع تحريك الخليط باستمرار وبعد أن يتبخر ماء البصل أطفئ النار وقم بتصفية الخليط، لتحصل على زيت البصل فهذا الزيت يحفز نمو بصيلات الشعر.

ثم احتفظ بهذا الزيت في برطمان ويمكنك الاحتفاظ به خارج الثلاجة، باستخدام أعواد القطن أو فرشاة الماسكارا طبقي هذا الزيت جيداً على شعر حواجبك ورموشك، وتجنبي دخول هذا الزيت إلى عينيك واتركي الزيت على حواجبك ورموشك ليلة كاملة ثم قومي بغسله جيداً في الصباح، كرري تطبيق هذه الوصفة على حاجبيك ورموشك بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

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مكونات الوصفة الثانية :

نصف البصلة المتبقي.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك استبداله بزيت فيتامين ه‍.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ نصف البصلة المتبقي وقم ببشرة لتحصل على مبشور البصل ثم استخراج عصير البصل عن طريق تصفية المبشور، في عصير البصل وينبت الشعر بالفراغات الموجودة بالحواجب والرموش، ضع عصير البصل في وعاء وأضف إليه الفازلين وزيت الزيتون ثم ضع المكونات في حمام مائي ساخن حتى يذوب الفازلين، وبعد ذلك أضف زيت اللوز و المزج مجدداً حتى تحصلي على خليط كريمي ثم نحتفظ بالخليط في جرة زجاجية.

ثم أحتفظ به في الثلاجة باستخدام أعواد القطن أو فرشاة الماسكارا طبقي هذا الخليط، طبقيه على حواجبك ورموشك قبل النوم وفي الصباح اغسلي حواجبك ورموشك جيداً، ويمكنك تطبيقه بالنهار واتركيه على الأقل لمدة 6 ساعات ولافضل النتائج كرري استخدام هذه الوصفة يومياً وفي غضون 3 أيام ستحصلين على نتيجة جيدة في تطويل الرموش و تكثيف الحواجب.