نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت حبات القهوة بشكله الجميل ومذاقه الذى لا يقاوم في المقال التالي
يعتبر بسكويت حبات القهوة من أنواع البسكوت المقرمشة، والتى لها طعم ونكهة جميلة ومميزة وذلك لكل محبي وعشاق القهو، كما انه من أنواع البسكوت السهلة جداً فى طريقة تحضيرها وكذلك يحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة وغالباً لا يخلو منها أى منزل، وهو عبارة عن بسكوت هش ومقرمش يصلح لوجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو القهو أو يمكنكم تناوله فى وقت العصاري، ويبحث الكثيرين من السيدات عن طريقة سهلة لعملها فى المنزل ويمكنها تحضيره بسرعة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت حبات القهوة بالتفصيل.
مكونات بسكويت حبات القهوة
يحتوى بسكويت حبات القهوة على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:
- ٢١/٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- ١/٢ كوب من السمنة.
- رشة من الملح.
- ٣/٤ كوب من السكر البودرة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل بسكويت حبات القهوة سهلة جداً ويمكنك تنفيذه بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نحضر وعاء عميق ونضع به السمنة والزيت ونقوم بخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائى حتى يتغير لونهم.
- ثم نضيف عليهم السكر ونستمر فى الخفق حتى يمتزجوا تماماً.
- بعد ذلك نضيف عليهم القهوة سريعة الذوبان والكاكاو ونخفق حتى يختلطوا مع بعض كويس.
- نحضر وعاء آخر وننخل به الدقيق ونضيف عليه رشة الملح ثم نضيفهم على الخليط السابق ونعجنهم لمدة ثلاث دقائق حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- نقوم بتجهيز صينية فرن ونفرشها بورق الزبدة.
- ثم نأخذ قطعة صغيرة من العجين ونشكلها بشكل بيضاوي ثم نقوم بعمل شق بها حتى تصبح مثل شكل حبة القهوة.
- نضعها فى الصينية السابق تجهيزها ونكرر الخطوة السابقة حتى ننتهى من كمية العجين كلها.
- بعد ذلك ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة لمدة ١٥ دقيقة.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدى وتبرد تماماً ثم نقوم بوضعها فى طبق التقديم وتقدم بجانب كوب من الشاي أو القهوة وبالف هنا وشفا.
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