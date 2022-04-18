طريقة عمل بسكويت حبات القهوة بشكله الجميل ومذاقه الذى لا يقاوم

يعتبر بسكويت حبات القهوة من أنواع البسكوت المقرمشة، والتى لها طعم ونكهة جميلة ومميزة وذلك لكل محبي وعشاق القهو، كما انه من أنواع البسكوت السهلة جداً فى طريقة تحضيرها وكذلك يحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة وغالباً لا يخلو منها أى منزل، وهو عبارة عن بسكوت هش ومقرمش يصلح لوجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو القهو أو يمكنكم تناوله فى وقت العصاري، ويبحث الكثيرين من السيدات عن طريقة سهلة لعملها فى المنزل ويمكنها تحضيره بسرعة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت حبات القهوة بالتفصيل.

مكونات بسكويت حبات القهوة

يحتوى بسكويت حبات القهوة على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

٢١/٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

١/٢ كوب من السمنة.

رشة من الملح.

٣/٤ كوب من السكر البودرة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بسكويت حبات القهوة سهلة جداً ويمكنك تنفيذه بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: