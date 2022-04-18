طريقة البشاميل بالجبن السائل، ترغب الكثير من السيدات في التفنن في تقديم مأكولاتهم وأطباقهم، وهناك بعض ربات البيوت تفضل إضافة الصوص الأبيض للمأكولات اعتقادا منها إنه المكون الأساسي والرئيسي لإعداد ألذ وأشهي الوجبات، وبالفعل كل وجبة يضاف لها الصوص الأبيض تصبح شهية ومليئة بالمعادن والفيتامينات.

طريقة البشاميل بالجبن السائل بالمنزل بخطوات بسيطة

الصوص الأبيض يعتبر من الصوصات ذات القيمة العالية بجانب لطعمه الرائع الذي لا يختلف عليه أحد، والكثير من المطاعم الكبير تستخدم الصوص الأبيض مكون رئيسي لعمل معظم الأطباق الرئيسية، ونوضح فيما يلي طرق لإعداد البشاميل بالجبن السائل.

وصفة لإعداد البشاميل بالجبن السائل

نود أن نطرح لكم أولا القيمة الغذائية للصوص الأبيض حيث يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين أ والكلسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، ونستعرض خطوات تحضير البشاميل بالجبن السائل.

مكونات البشاميل بالجبن السائل

ستة ملاعق دقيق أبيض منخول. نصف كوب من جبن موتزاريلا. لتر حليب سائل أو أربعة أكواب. نصف كوب من جبن بارميزان. معلقة صغيرة بصل بودر. نصف كوب من جبن شيدر. أربع ملاعق زبدة أو سمنة. رشه جوزة الطيب. فص ثوم مهروس. معلقة صغيرة ملح أبيض. بقدونس مفروم. معلقة صغيرة فلفل أبيض.

خطوات عمل خلطة البشاميل بالجبن السائل

في مقلاة تيفال نضع الزبدة والدقيق ويقلب حتي يصبح لونه ذهبي، وتجنبي تحميصه.

نهدأ النار حتي لا يحترق الدقيق ونضيف له الحليب بالتدريج ويقلب بالمضرب الكهربائي.

يقلب الخليط باستمرار كي لا يلتصق بالوعاء ولا يتكتل الخليط.

نضيف البهارات ثم نضيف الجبنة وتترك حتي تذوب ويصبح القوام مناسب.

طريقة أخري لعمل البشاميل بالجبن السائل

نوضح لكم طريقة أخري لإعداد صوص البشاميل بالجبن السائل ويمكن استخدامه للكثير من الوصفات مثل معكرونة بالبشاميل أو كوسة بالبشاميل، وإليكم الخطوات:

مكونات صوص البشاميل

إثنين كوب ماء فاتر. معلقتين كبيرة دقيق. كوب جبن موتزاريلا. ملح أبيض. خمس ملاعق كبيرة لبن بودر. نصف معلقة فلفل أبيض. ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

كيفية تحضير صوص البشاميل