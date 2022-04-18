قلاية الكبدة بالبصل والفلفل أشهر أكلة ليبية

لا شك أن الكبدة من أشهى الاكلات وأكثرها فائدة والتي تحضر بطرق مختلفة ووصفات متنوعة وتعد وصفة قلاية الكبدة من أشهر وأفضل الطرق التي يمكنك تقديمها بها والتي يشتهر بعملها المطلبح الليبي ،يمكنك أنت أيضاً تحضير تلك الوصفة بكل سهولة في منزلك فتابعينا لتعرفي المقادير التي تحتاجينها والخطوات بالتفصيل.

قلاية الكبدة

إن كان أولادك لا يحبون تناول الكبدة وترغبين في أن يتناولوها يمكنك تجربة طهيها بتلك الوصفة الليبية الشهية مع البصل والخضار والاستمتاع بها وستبهرهم بطعمها اللذيذ.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

نصف كيلو من الكبدة البلدي الطازجة.

بصلة حمراء كبيرة في الحجم.

مثرتان من الطماطم الكبيرة الحمراء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

فص كبير من الثوم المفروم ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة البلدي أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

حبة أو اثنتان من الفلفل الأخضر الحار حسب الحاجة والذوق.

خطوات تحضير قلاية الكبدة: