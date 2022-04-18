نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلاية الكبدة بالبصل والفلفل أشهر أكلة ليبية في المقال التالي
لا شك أن الكبدة من أشهى الاكلات وأكثرها فائدة والتي تحضر بطرق مختلفة ووصفات متنوعة وتعد وصفة قلاية الكبدة من أشهر وأفضل الطرق التي يمكنك تقديمها بها والتي يشتهر بعملها المطلبح الليبي ،يمكنك أنت أيضاً تحضير تلك الوصفة بكل سهولة في منزلك فتابعينا لتعرفي المقادير التي تحتاجينها والخطوات بالتفصيل.
قلاية الكبدة
إن كان أولادك لا يحبون تناول الكبدة وترغبين في أن يتناولوها يمكنك تجربة طهيها بتلك الوصفة الليبية الشهية مع البصل والخضار والاستمتاع بها وستبهرهم بطعمها اللذيذ.
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- نصف كيلو من الكبدة البلدي الطازجة.
- بصلة حمراء كبيرة في الحجم.
- مثرتان من الطماطم الكبيرة الحمراء.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- فص كبير من الثوم المفروم ناعم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة البلدي أو الزبدة.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- حبة أو اثنتان من الفلفل الأخضر الحار حسب الحاجة والذوق.
خطوات تحضير قلاية الكبدة:
- أحضري مقلاه تيفال او جرانيت غير لاصقة وضعيها على نار متوسطة لتسخن.
- ضعي السمنة على النار حتى تذوب.
- يتم تقشير البصل وغسله جيداً بالماء والخل ثم شطفه.
- يقطع إلى حلقات رفيعة ثم يضاف إلى السمنة ويقلب حتى يذبل.
- قومي بفرم فص الثوم حتى يصبح ناعم ثم شوحيه مع البصل.
- قومي بغسل الطماطم ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة.
- بعد أن يذبل اللثوم والبصل أضيفي الطماطم وقلبي.
- يقطع الفلفل إلى حلقات ثم يضاف إلى الخليط ويقلب جيداً.
- بعد أن تتجانس المكونات وتصبح ناضجة ارفعيها من على النار وضعيها في طبق واتركيها جانباً.
- لابد من تنظيف الكبدة جيداً ونقعها في اللبن الرائب أو الزبادي أو اللبن العادي قبل الاستخدام.
- تقطع إلى مكعبات أو شرائح مناسبة الحجم.
- في نفس المقلاه بدون غسيل ضعي اقطع الكبدة وقلبي.
- بعد أن يتغير لون الكبدة أضيفي إليها الخل والملح والفلفل الأسود.
- قبي ثم أضيفي إليها خليط البصل والطماطم والفلفل الحار السابق إعداده.
- تقلب المكونات ثم تترك معاً على النار لمدة عشر دقائق حتى تنضج ثم تقدم ساخنة.
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