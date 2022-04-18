نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستا الفور تشيز ألذ أكلة مكرونة في المقال التالي
تعتبر وصفة باستا الفور تشيز م أشهى الوصفات التي يمكنك تجربتها وهي وصفة إيطالية الأصل مثل جي وصفات المكرونة الأخرى وتتميز بطعمها الرائع وصوص الجبنة الذائية التي يجعلها لا تقاوم، تعرفي في هذا المقال كيف تحضرين تلك الوصفة في المنزل بنفسك فتابعينا لنظلعك على المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
باستا الفور تشيز
حضري ألذ طبق مكرونة كما يقدم في المطاعم الكبري وقدميه على مائدة الفطور في رمضان بجانب الدجاج أو الكفتة واستمتعي به مع أسرتك أو في حالة كان لديك ضيوف على الغداء.
- مائتي جرام من المكرونة أو الباستا أي نوع تفضلين.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- نصف كوب من كريمة الطهي الطازجة.
- خمسون جرام من الجبنة البارميزان.
- خمسون جرام من الجبنة الموتزاريلا المبشورة ناعم.
- كوب من الجبنة الشيدر المبشورة ناعم.
- خمسون جرام جبنة الروكفورد.
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- رشة من الملح حسب الحاجة.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.
خطوات تحضير باستا الفور تشيز:
- أحضري وعاء مناسب لسلق المركونة وضعي به كمية مناسبة من الماء.
- يوضع الماء على نار متوسطة حتى يغلي.
- أضيفي المكونة واستمري في التقليب ثم اتركيها على النار حتى تنضج وتصبح نصف سواء أو ثلاث أرباع سواء.
- أحضري مصفاة وقومي بسكب المكرونة فيها للتخلص من الماء الزائد.
- في وعاء آخر على النار قومي بإذابة الزبدة.
- أضيفي الدقيق وقلبي جيداً حتى يصبح ذهبي اللون.
- أضيفي اللبن السائل وقلبي بالمضرب اليديوي حتى يختلط الدقيق باللبن ويذوب فيه.
- قومي بإضافة الكريمة وقلبي.
- بشكل تدريجي أضيفي الجبنة الشيدر مع الخفق المستمر لمنع إضافة أي تكتلات.
- تضاف الجبنة البارميزان والجبنة الموتزاريلا وكذلك الجبنة الروكفورد.
- قلبي جيداً المكونات معاً حتى تذوب الجبنة وتصبح خليط متجانس.
- أضيفي الملح والفلفل وقلبي.
- بعد أن يتكاثف الخليط أضيفي المكرونة المسلوقة.
- تقلب جيداً ثم تترك في الصوص على النار لمدة ثلاث دقائق حتى تتجانس مع الصوص.
- ترفع من على النار وتوضشع الباستا في طبق التقديم مع الصوص ورشة من الجبنة البارميزان في الأعلى.
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