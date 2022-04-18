باستا الفور تشيز ألذ أكلة مكرونة

تعتبر وصفة باستا الفور تشيز م أشهى الوصفات التي يمكنك تجربتها وهي وصفة إيطالية الأصل مثل جي وصفات المكرونة الأخرى وتتميز بطعمها الرائع وصوص الجبنة الذائية التي يجعلها لا تقاوم، تعرفي في هذا المقال كيف تحضرين تلك الوصفة في المنزل بنفسك فتابعينا لنظلعك على المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

باستا الفور تشيز

حضري ألذ طبق مكرونة كما يقدم في المطاعم الكبري وقدميه على مائدة الفطور في رمضان بجانب الدجاج أو الكفتة واستمتعي به مع أسرتك أو في حالة كان لديك ضيوف على الغداء.

مائتي جرام من المكرونة أو الباستا أي نوع تفضلين.

نصف كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من كريمة الطهي الطازجة.

خمسون جرام من الجبنة البارميزان.

خمسون جرام من الجبنة الموتزاريلا المبشورة ناعم.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة ناعم.

خمسون جرام جبنة الروكفورد.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

رشة من الملح حسب الحاجة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

خطوات تحضير باستا الفور تشيز: