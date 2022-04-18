كيفية اعداد الهريسة على الطريقة السعودية بطريقة مميزة وبأبسط المكونات

تتنوع الحلويات وهي مصدر هام للسكريات التي يحتاج إليها الجسم وهناك الحلويات الغربية والحلويات الشرقية مثل الهريسة وإليكم طريقة عمل الهريسة على الطريقة السعودية وهي واحدة من الحلويات الشرقية المشهورة بمذاقها الحلو الذي يعجب الصغير والكبير ويتم تجهيزها بطرق مختلفة لكن تظل الطريقة السعودية لتحضير الهريسة من أفضل الوصفات وهي تتم بأبسط المكونات المتوفرة في كل منزل وكذلك طريقة تحضير سهلة تعرفوا عليها خلال هذا المقال.

مكونات عمل الهريسة على الطريقة السعودية

الهريسة هي حلوى شرقية ذات مذاق رائع يمكنكم تجهيزها في الاحتفالات والعزائم كما أنها من الحلويات المشهورة بإعدادها خلال شهر رمضان وتتمثل مكونات عمل الهريسة فيما يلي:

تلاثة أكواب من القمح الكامل.

12 كوب من المياه.

اثنين من مرقة اللحم.

نصف كيلو جرام من الفيليه المقطع.

ست حبات من الهال الأخضر.

2 عود من القرفة.

ملعقة صغير من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزبدة المذوبة.

نصف كوب من السكر.

طريقة تحضير الهريسة على الطريقة السعودية بالخطوات

على الطريقة السعودية يمكن عمل الهريسة كما تقدم في المطاعم وذلك بطريقة سهلة لن تستغرق فترة طويلة وإليكم فيما يلي الخطوات واسرار عمل الهريسة السعودية: