نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية اعداد الهريسة على الطريقة السعودية بطريقة مميزة وبأبسط المكونات في المقال التالي
تتنوع الحلويات وهي مصدر هام للسكريات التي يحتاج إليها الجسم وهناك الحلويات الغربية والحلويات الشرقية مثل الهريسة وإليكم طريقة عمل الهريسة على الطريقة السعودية وهي واحدة من الحلويات الشرقية المشهورة بمذاقها الحلو الذي يعجب الصغير والكبير ويتم تجهيزها بطرق مختلفة لكن تظل الطريقة السعودية لتحضير الهريسة من أفضل الوصفات وهي تتم بأبسط المكونات المتوفرة في كل منزل وكذلك طريقة تحضير سهلة تعرفوا عليها خلال هذا المقال.
مكونات عمل الهريسة على الطريقة السعودية
الهريسة هي حلوى شرقية ذات مذاق رائع يمكنكم تجهيزها في الاحتفالات والعزائم كما أنها من الحلويات المشهورة بإعدادها خلال شهر رمضان وتتمثل مكونات عمل الهريسة فيما يلي:
- تلاثة أكواب من القمح الكامل.
- 12 كوب من المياه.
- اثنين من مرقة اللحم.
- نصف كيلو جرام من الفيليه المقطع.
- ست حبات من الهال الأخضر.
- 2 عود من القرفة.
- ملعقة صغير من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الزبدة المذوبة.
- نصف كوب من السكر.
طريقة تحضير الهريسة على الطريقة السعودية بالخطوات
على الطريقة السعودية يمكن عمل الهريسة كما تقدم في المطاعم وذلك بطريقة سهلة لن تستغرق فترة طويلة وإليكم فيما يلي الخطوات واسرار عمل الهريسة السعودية:
- نغسل حبوب القمح ثم نقوم بنقعه في الماء لمدة ليلة كاملة.
- نضع قطع اللحم في وعاء كبير الحجم ثم نضيف إليه الماء ونضعه على النار حتى اكتمال الغليان.
- نضيف القمح مع كل مكعب من المرقة وحبات الفلفل الأسود والهال وكذلك عيدان القرفة.
- نغطي الوعاء ثم نتركه على نار هادئة لمدة ساعتين على الاقل وذلك حتى تنضج اللحم والقمح بالكامل.
- يمكنكم إضافة الماء بين الحين والآخر إذا لزم الأمر.
- نستخدم الخلاط الكهربائي أو الملتقى الخشبية وذلك حتى يتم هرس كل من اللحم و القمح.
- نضع الزبدة على وجه الخليط السابق، ونرش الهريسة بالسكر.
- بعد ذلك يمكنكم وضع الهريسة في الأطباق ثم تقديمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية اعداد الهريسة على الطريقة السعودية بطريقة مميزة وبأبسط المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.