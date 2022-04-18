طريقة صحية لتحضير السمبوسة في المقلاة الكهربية لتقليل الزيت

طريقة تحضير السمبوسة في المقلاة الكهربية، من المقبلات التي تقدم بكثرة في رمضان ونجدها باستمرار على مائدة الإفطار هي السمبوسة التي تختلف حشواتها حسب الرغبة والذوق، ويظل العيب الوحيد في السمبوسة أنها تتشرب الكثير من الزيوت أثناء التسوية فتكون غير صحية وخاصةً لمتبعي الحميات الغذائية، فكيف يمكن التخلص من تلك المشكلة؟ الحل هو باستخدام المقلاة الكهربائية حيث يتم تحضير وقلي السمبوسة بها بسهولة أيًا كانت حشوتها وستكون صحية في نفس الوقت ونضع لكم فيما يلي الطريقة بالتفصيل.

قلي سمبوسة الجبن في المقلاة

مكونات سمبوسة الجبن

لفة سمبوسة جاهزة.

كوبين إحداهما جبن حلوم والآخر جبن شيدر.

ونصف كوب فقط من مكعبات البصل صغيرة الحجم ونصف آخر جبن بارميزان ونصف به شرائح زيتون أخضر اللون.

حبة طماطم واحدة نقطعها مكعبات حجمها صغير.

ملعقة شاي بها حجم صغير زعتر وأخرى ريحان وشطة.

ربع كوب به أوراق نعناع.

الطريقة

نضع جميع أنواع الجبن المبشور سويًا ومن ثم نضيف الخضروات المقطعة لمكعبات. نستخدم التوابل في تتبيل تلك المكونات مع إضافة أوراق النعناع إليها ونتأكد من الخلط الجيد. ومن ثم يتم فرد شرائح عجينة السمبوسة لوضع الحشو بداخلها ونشكلها كالمثلثات. يتم استخدام كمية بسيطة زيت لدهن جميع قطع السمبوسة قبل إدخالها إلى المقلاة ونتركها بها من عشر إلى عشرين دقيقة.

نصائح قلي السمبوسة في المقلاة الكهربية

يتم حشو السمبوسة بأي نوع من الحشوات المرغوب بها غير حشوة الجبن ويتم قليها بنفس الطريقة السابقة في المقلاة الكهربية بعد دهنها بالزيت لا اختلاف بين الحشوات، وفيما يلي بعد النصائح من أجل طريقة تحضير السمبوسة في المقلاة الكهربية: