طريقة عمل خبز البالون المقلي السهل والسريع

خبز البالون المقلي من أنواع الخبز اللذيذة يتم تحضيره من الدقيق الأبيض بالإضافة إلى الخميرة والزيت والمكونات الأخرى وهو طريقة مختلفة لتحضير الخبز الذي يقدم إلى جانب أطباق الطعام المختلفة، إليكم فيما يلي خطوات عمل خبز البالون بالمكونات.

مكونات عمل خبز البالون

يتكون خبز البالون من الدقيق الأبيض يفضل دقيق القمح إلى جانب الخميرة والزيت وعدد من المكونات الأخرى بمقادير مناسبة للحصول على خبز البالون على طريقة أشهر المطاعم وهذه المكونات هي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من السكر.

نصف كوب من الماء الساخن للعجن.

كوبان من زيت الذرة للقلي.

طريقة عمل خبز البالون المقلي

يمكن إعداد خبز البالون المقلي في المنزل وليس شرائه جاهزاً من الأفران لأنه سهل في التحضير ويتم قليه في الزيت الغزير وليس طهيه داخل الفرن، ولا يستغرق وقت طويل لإتمام خطوات إعداده والتي تكون كما يلي: