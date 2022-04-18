طريقة عمل خبز البالون المقلي السهل والسريع

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خبز البالون المقلي من أنواع الخبز اللذيذة يتم تحضيره من الدقيق الأبيض بالإضافة إلى الخميرة والزيت والمكونات الأخرى وهو طريقة مختلفة لتحضير الخبز الذي يقدم إلى جانب أطباق الطعام المختلفة، إليكم فيما يلي خطوات عمل خبز البالون بالمكونات.
مكونات عمل خبز البالون
يتكون خبز البالون من الدقيق الأبيض يفضل دقيق القمح إلى جانب الخميرة والزيت وعدد من المكونات الأخرى بمقادير مناسبة للحصول على خبز البالون على طريقة أشهر المطاعم وهذه المكونات هي:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- أربع ملاعق صغيرة من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة كبيرة من الخميرة.
- رشة من السكر.
- نصف كوب من الماء الساخن للعجن.
- كوبان من زيت الذرة للقلي.
طريقة عمل خبز البالون المقلي
يمكن إعداد خبز البالون المقلي في المنزل وليس شرائه جاهزاً من الأفران لأنه سهل في التحضير ويتم قليه في الزيت الغزير وليس طهيه داخل الفرن، ولا يستغرق وقت طويل لإتمام خطوات إعداده والتي تكون كما يلي:
- نمزج كل من السكر والخميرة والدقيق والملح معا ً حتى يتماسكوا بشكل كامل.
- نسكب الزيت والماء بصور تدريجية ثم تعجن المكونات بشكل جيد للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.
- نغطي العجينة بغطاء من البلاستيك ونتركها جانباً لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.
- نضع العجينة المتكونة على لوح صلب مرشوش عليه كمية قليلة من الدقيق ثم نمدها باستخدام النشابة لتقليل سمكها.
- نقطع العجينة في صورة دوائر ذات حجم متوسط باستخدام القطاعات ثم نتركها جانبا لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى ترتاح.
- في مقلاة واسعة نضع الزيت على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى يسخن جيداً.
- نضع قطع العجينة داخل الزيت الساخن ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر من كافة الجهات ويتغير لونها وتنتفخ.
- نخرج الخبز الكنفوخ من الزيت ونضعه على مناديل ورقية خاصة بالمطبخ وذلك للتخلص من الزيت الزائد.
- الآن يتم تقديم خبز البالون المقلي إلى جانب أطباق الأكل الأخرى كما يمكن تناوله بمفرده.
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