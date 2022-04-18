نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية علاج جفاف اليد وأسباب خشونتها وجفافها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية علاج جفاف اليد، تعد جفاف اليد من المشكلات الشهيرة ويعانى منها الكثير من السيدات والرجال، ولكنها ليست مؤشر لأي مرض خطير ولكنها من الأمور المزعجة جدا، وبعض حالات تشقق اليد وجفافها تكون بسبب الظروف البيئية وبسبب أيضا التعرض لبعض المواد الكيميائية.

كيفية علاج جفاف اليد وأسباب خشونتها

تبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية لعلاج جفاف اليد، وفيما يلي نوضح وصفات طبيعية لعلاجها والتخلص من التشققات بها.

وصفة زيت اللوز والجلسرين للتخلص من خشونة اليد

وزيت اللوز له الكثير من الفوائد سواء للشعر والبشرة لذا يدخل في كثير من الوصفات للشعر والبشرة، وإليكم وصفة به.

مكونات وصفة زيت اللوز والجلسرين

عصير ليمونه واحدة. معلقة كبيرة جلسرين. نصف معلقة زيت لوز.

خطوات تحضير وصفة زيت اللوز والجلسرين

نحضر وعاء عميق ونخلط زيت اللوز والجلسرين ويضاف له عصير الليمون ويخلط جيدا.

نقوم بوضع الخليط على اليد وتدلك اليد بأطراف أصابع اليد الأخري ويترك الخليط ربع ساعة.

وبعد أن يجف الخليط تماما على اليد تشطف اليد بالماء البارد.

أسباب خشونة اليدين وجفافها

هناك الكثير من الأسباب التي تعرض اليدين للتشقق والجفاف، وللتخلص من ذلك الأمر المزعج لابد من معرفة السبب وعلاجه وسنوضح لكم بعض أسباب جفاف اليد.

تعرض اليدين للمواد الكيميائية وذلك ما يحدث لمن يعملون بالمصانع ومصففين الشعر والكوافيرات لذلك تصاب أيديهم بالجفاف ولتجنب هذا لابد من عمل روتين يومي لليد. يتسبب الطقس أغلب الأوقات في جفاف اليدين وتشققها خاصة الطقس البارد وذلك بسبب انخفاض الرطوبة التي تتسبب في جذب الرطوبة للجلد.

كيفية الوقاية من جفاف وخشونة اليدين

هناك الكثير من الطرق التي تعمل على حماية جلد اليد من التعرض للجفاف، وتلك الطرق هي: