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تعد الغريبة من أفضل حلويات العيد الناعمة التي تبدأ ربات المنزل في تجهيزها مع باقي المخبوزات احتفالا بالعيد والتي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال، وتتميز الغريبة بطعمها الشهي واللذيذ وقوامها الهش، وبسبب غلاء الأسعار تفضل كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من محلات الحلويات وحتى تضمن صحة مكوناتها، وتعد مكوناتها سهلة وبسيطة وسريعة التحضير ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة، تابعوا معنا لمعرفة مكونات وسر عمل الغريبة الرائعة. مقادير عمل الغريبة للشيف حسن في المنزل كوبين ونصف من الدقيق الأبيض

واحدة من البيض متوسط الحجم

كوب ونصف من السمنة

نصف ملعقة من الفانيليا

رشة من الملح

فستق أو خرز للتزيين طريقة عمل الغريبة للشيف حسن في المنزل أولا نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به البيض والسمنة ونقوم بخفقهم معا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة السكر مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها ويذوب السكر.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا مع العجن باستخدام اليد أو العجانة حتى نحصل على عجينة لينة.

ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كور صغيرة الحجم ونضعهم في صينية ونقوم بوضع الفستق على الغريبة أو الخرز حسب رغبتكم.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضع بها الصينية ونتركها لمدة دقائق مع مراعاتها حتى تنضج.

بعد أن تنضج الغريبة نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في أطباق التقديم ونقدمها للضيوف والعائلة، وبالهنا والشفا. سر نجاح عمل الغريبة الرائعة في المنزل استخدام السمنة في الغريبة أفضل من استخدام الزبدة لأنها تحتوي على ماء ولبن وتجعل الغريبة جافة.

يجب أن تكون السمنة في درجة حرارة الغرفة.

لا يجب وضع بيكنج باودر في العجين لأنه سوف يزداد حجمه تلقائيا.

يسخن الفرن من قبل واضبطه على الرف الأوسط.

يجب مراقبة الغريبة جيدا في الفرن لأنها سريعة السوى ونخرجها قبل أن يتغير لونها.

يفضل ترك عجينة الغريبة في الثلاجة كي تتماسك وتهدأ حتى لا تتشقق.

يفضل استخدام السكر البودرة الناعم عند العجن. عمر شويل - جدة الغريبة الدايبة دوب بطريقة الشيف حسن بالطعم الأصلي اللي بدوري عليه - ثقفني

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