طريقة تحضير القطايف العصافيري بالقشطة في المنزل أحسن من الجاهزة

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القطايف العصافيري بالقشطة، تقدم القطايف بكثرة في شهر رمضان الكريم لأنها متعلقة بصورة مباشرة بهذا الشهر بالتحديد لهذا نجدها معروفة بأكثر من طريقة ووصفة حتى لا نشعر بالملل من تناولها فنجد أن الكثير من الشيفات يقدمون إلينا طرق مختلفة لتحضير القطايف ومن أفضل وأجدد تلك الطرق هي القطايف العصافيري والتي يشرحها لنا الشيف أسامة السيد بالتفصيل كما في السطور القادمة.
مكونات القطايف العصافيري بالقشطة
هناك وصفات مختلفة لتحضير وتقديم القطايف في شهر رمضان تختلف حسب الحشو الموجود بها مثل القشطة أو الشيكولاتة أو المكسرات أو زبدة الفول السوداني، وحسب الحشو المستخدم تختلف المكونات وإليكم المكونات المطلوبة لتحضير القطايف العصافيري بالقشطة في المنزل:
- أربعة أكواب متساوية في الحجم نصفهم سميد ناعم والنصف الآخر دقيق منخول.
- ملعقة من الملح ذات حجم صغير.
- ومن السكر ملعقة ولكن بحجم كبير.
- أما عن البيكنج باودر نحتاج مقدار أربع ملاعق لها حجم صغير.
- والخميرة ملعقتين فقط بحجم صغير.
- من الماء الدافئ كوبين إلى ستة أكواب حسب الحاجة إلى عجن عجينة القطايف.
- وعلبة قشطة جاهزة أو أكثر حسب الحاجة للحشو.
- للزينة فستق مبشور جاهز.
طريقة تحضير القطايف العصافيري بالقشطة
ذكر الشيف أسامة السيد على الصفحة الشخصية به الخطوات بالتحديد لتحضير الوصفة كما يلي:
- يتم مزج مقدار كوبين ماء ولكن بحرارة دافئة لتنشيط وتسريع تخمر الخميرة مع السكر والخميرة ونترك المزيج على جنب.
- نحضر وعاء عميق ونظيف نضع به مقدار السميد والدقيق مضاف لهما الملح مع البيكنج بودر وبعد تخمر الخميرة تضاف لهذا الخليط من المقادير الصلبة.
- حيث يتم إضافة الماء والخميرة ولكن بالتدريج لهذا الخليط حتى تصل العجينة للقوام المطلوب.
- نترك العجينة مغطى نصف ساعة على الأقل ليرتاح ويتخمر.
- عند الاستخدام نضع في مقلاة غير قابلة للصق ملعقة زيت ونحمّيه على النار.
- ومن ثم يتم صب مقدار ملعقة كبيرة أو أكثر حسب الرغبة في حجم القطايف.
- بمجرد ظهور فقاعات على الجانب العلوي وتلون الجزء السفلي بالبني نرفعها عن النار حتى ننهي الكمية.
- يتم حشو القطايف بالقشطة والفستق مع السكر ونغلقها حسب الرغبة.
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